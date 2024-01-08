國泰：保證農曆新年航班如常運作 本月及2月每日平均整合12航班

國泰航空在剛過去的聖誕節長假期，稱機師因病缺勤較預期多，主動取消個別航班，打亂不少旅客行程，亦令人關注國泰能否在臨近的旅遊旺季提供穩定航班服務。國泰則於昨日發聲明指，會保證農曆新年航班如常運作。

根據機管局資料，國泰昨仍有10班離港客運航班取消，包括3班往新加坡、兩班往台北和一班往高雄，另有9班抵港客機取消。國泰昨發表聲明向乘客致歉，又預告本月和2月每日平均會有12班客機整合，主要集中在每日班次較頻密的航線。聲明又指，國泰已吸取寶貴經驗，並採取措施和向顧客保證農曆新年期間的航班服務會如常運作，包括檢視航班時間表和增加候命機師數目，提升營運可靠性，長遠亦會作相應改善，確保未來航班運作穩定。至於本月和2月受影響的乘客，國泰會安排轉乘其他時間最接近的航班或退款。