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2024-01-08 04:31:58
日報

國泰：保證農曆新年航班如常運作 本月及2月每日平均整合12航班

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國泰航空

國泰航空向顧客保證，農曆新年出行高峰的航班服務將如常運作。(資料圖片)

國泰航空在剛過去的聖誕節長假期，稱機師因病缺勤較預期多，主動取消個別航班，打亂不少旅客行程，亦令人關注國泰能否在臨近的旅遊旺季提供穩定航班服務。國泰則於昨日發聲明指，會保證農曆新年航班如常運作。

根據機管局資料，國泰昨仍有10班離港客運航班取消，包括3班往新加坡、兩班往台北和一班往高雄，另有9班抵港客機取消。國泰昨發表聲明向乘客致歉，又預告本月和2月每日平均會有12班客機整合，主要集中在每日班次較頻密的航線。聲明又指，國泰已吸取寶貴經驗，並採取措施和向顧客保證農曆新年期間的航班服務會如常運作，包括檢視航班時間表和增加候命機師數目，提升營運可靠性，長遠亦會作相應改善，確保未來航班運作穩定。至於本月和2月受影響的乘客，國泰會安排轉乘其他時間最接近的航班或退款。

項明生 國泰航空

項明生不滿國泰聲明。

旅遊達人中招 不滿行程受阻

旅遊達人項明生不滿有關聲明，並在社交網站指其昨日原定乘搭的航班遭無故取消，不滿既非天氣原因亦不是機場封閉，卻因國泰內部航班調動而影響到他的行程。他指，國泰僅建議他經韓國首爾轉機、遲約6小時抵達日本大阪，或改乘今日同一航班，並向其派發300元新台幣(約75.6港元)的餐券而沒有提出酒店安排，最終他要買另一張機票繼續行程。

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