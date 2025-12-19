國際航空學院設機艙總裝課程　校長：中學畢業具適當英文水平即可報讀

香港國際航空學院與法國Elior Group SA開辦機艙總裝課程，提供維修及裝拆飛機零件的實際操作培訓。香港國際航空學院校長李天柱今早(19日)在電台節目鼓勵年輕人入行，指飛機維修的入行門檻不高，中學畢業並具備適當英文水平即可報讀。學員可從基礎的維修員起步，通過持續培訓和考取專業牌照，逐步晉升為飛機工程師。

將需要額外 71 萬名飛機維修人員

李天柱表示，香港國際機場是最繁忙的機場之一，需要有穩定的航空人才供應鏈。根據波音公司的預測，未來20年全球將需要額外71萬名飛機維修人員。對於航空學院將開設全新飛機工程培訓中心，他強調新課程設計有別於過往依賴跟隨師傅邊做邊學的傳統模式，將為學員提供有系統的及更多實習機會的專業培訓。課程初期主要面向在職的飛機維修人員，但未來將開放予公眾及有志入行的年輕人。