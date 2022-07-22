地監局：上半年投訴減四成半 代理「貪方便」實用面積無查冊

地產代理監管局表示，受第五波疫情及外圍經濟因素影響，本港今年上半年整體物業成交宗數及金額較去年同期明顯減少。根據政府統計處資料，所有物業總成交宗數比去年同期減少約三成半，至約32,000多宗，成交金額則下跌約三成七，至2,900多億元。但今年上半年開立投訴個案按年大減四成半，最常見的投訴為「不妥善地處理臨時買賣合約(或臨時租約) 」。

地監局昨公布今年上半年共開立106宗投訴個案，較去年同期大減四成半，其中14宗涉一手樓。期內共對182位持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括撤銷了27個牌照及暫時吊銷6個牌照，原因包括被刑事定罪、破產等。

地監局主席廖玉玲指，最常見的投訴為「不妥善地處理臨時買賣合約(或臨時租約)」，佔28宗，大部分涉地產代理安排買家簽署條款有誤的買賣文件，或未有為買家提供合約正本或副本等。其次為「發出違規廣告」(23宗)、「就租金回報作出錯誤或具誤導性的陳述」(11宗)及「提供不準確或誤導性的物業資料」(8宗)。

至於香港境外物業的投訴涉11宗，按年跌31%。行政總裁韓婉萍指，投訴均來自珠海一個2013年已經開始銷售的商舖發展項目，局方早於前年及去年已收到約50宗與該項目相關的投訴，正排期聆訊。地監局說，已推出最新標語「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」建議地產代理公司在有關宣傳資料或廣告中，提醒消費者購買境外樓花時要留意風險。

