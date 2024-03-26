垃圾徵費｜劉國勳指試點太少　大部分市民未必能參與其中

劉國勳在電台節目上，建議增加政府場所、街市、學校等試點，讓政府收集更多數據。劉國勳直言對於如期在8月1日全面推行垃圾徵費計劃有保留，認為政策原意是好，但應分階段推行這類複雜的政策，例如先覆蓋家居垃圾，再擴展至大型傢俬、大型垃圾等。他補充這個推行時機亦不理想，由於疫情關係，令政府真正深入宣傳或講解政策的時間不多。

較簡單的膠袋徵費都需10多年推行

劉國勳舉例膠袋徵費較垃圾徵費簡單，都需10多年分階段推行，垃圾徵費較複雜宜參考當時做法。被問到要押後至何時實施垃圾徵費，他認為並不能草率地指2至3年就推行計劃，2至3年並不能「做哂所有嘢」，要因應實際情況，認為推行複雜政策要考慮時機及策略。

立法會議員江玉歡在同一節目表示，「先行先試」計劃是免費派發指定垃圾袋，未能「針到痛處」。她又指目前本港的回收設施不足。即使有設施，由於教育不足，市民也未必懂得正確回收。她提及加上經濟未完全復甦，政府在現時推行計劃應三思。她指出不少市民不支持「硬推」計劃，尤其增加基層家庭的經濟負擔，應等到解決技術問題及經濟有起色才推行計劃。