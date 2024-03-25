垃圾徵費｜《明報》專欄︰「泡湯」機率高 各黨派游說李家超尋下台階放棄

垃圾徵費8月1日生效，為找出實施期間問題和讓市民熟習，環境及生態局推「先行先試」計劃，選出14個處所4月1日起率先試行。（資料圖片）

垃圾徵費8月1日生效，為找出實施期間問題和讓市民熟習，環境及生態局推「先行先試」計劃，選出14個處所4月1日起率先試行。惟《明報》聞風筆動專欄今日(25日)引官場消息指，立法會內反對垃圾徵費的呼聲甚高，社會亦欠支持聲音，不排除垃圾徵費會「泡湯」。專欄亦引消息指，立法會不同黨派都游說特首李家超找「下台階」放棄垃圾徵費，認為容易引起混亂及民怨。

專欄引政界人士留意到，交代「先行先試」計劃的文件強調是「務實地」審視垃圾徵費實施時可能會遇上的問題，認為此一取態是為推行垃圾徵費「降溫」，一旦發現問題過於複雜，不排除會再推遲甚至無限期押後。



專欄又聽聞，李家超非常關注垃圾徵費可能引伸的政治問題，即使在23條立法期間，亦親自過問這項政策，並諮詢不同人士的意見。

議員認為若放棄推行 民情反會「加分」

有官員稱垃圾徵費嚴重缺乏支持聲音，就算是中產階級亦沒強烈支持，認為放棄這項政策的政治成本遠低於推行。立法會不同階層的黨派都游說李家超放棄垃圾收費，認為在目前經濟環境下，這項政策「擾民」又增加生活成本，容易引起混亂及民怨，建議政府找「下台階」放棄。有議員認為李家超若放棄垃圾收費，民情上反而會「加分」。