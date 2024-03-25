垃圾徵費｜謝展寰：務實推行「先行先試」 檢視反應及效果後再作部署

謝展寰表示，計劃在5至6月向委員會交代試行計劃的報告。

在實地試行期間，當局會向所有試點免費提供指定袋及標籤，並會在過程中收集運作數據及透過意見調查，收集不同持份者意見，當局亦計劃在5至6月向委員會交代試行計劃的報告。政務司副司長卓永興將領導跨部門小組監督整體「先行先試」計劃的工作及檢視相關結果，讓政府更掌握整體準備情況。

垃圾徵費先行先試計劃下月1日推行，政府設14個試點，涉及政府合署、公共屋邨、三無大廈、院舍、商場及食肆等。在立法會環境事務委員會會議，環境及生態局局長謝展寰表示，由於垃圾徵費將於8月1日推行，會影響全港所有市民，政府會務實及認真推行「先行先試」。

經民聯的盧偉國認為，落實垃圾徵費的關鍵是要有完善回收網絡，認為單靠「綠在區區」並不足夠，如8月1日未能建立相關網絡，可能很多市民認為極不方便。他又關注當局會否考慮等到明年焚化設施，即 I．PARK1啟用後才落實徵費。

民建聯的周浩鼎認為政府必須普及廚餘機，並擴大回收系統，否則垃圾徵費難以發揮效果。 謝展寰表示，同意回收系統十分重要，現時全港已有超過2700個屋苑設有回收桶，並非只靠「綠在區區」，本屆政府在廚餘回收做了大量工作，因此政府想透過「先行先試」，在現有系統下檢視相關反應及效果，然後再作部署。