城巴新站牌被批似驗眼　運輸署接14宗投訴介入促改善

城巴曾回應網民：不如慢慢適應新事物囉 社交平台Threads有網民曾於3月發文對比新舊版站牌，形容「邊款清晰，一目了解」，指舊版站牌路線號碼及目的地字體夠大，反觀新版字體較小，又發起投票，結果93%網民認為舊版更好。城巴當時在Threads以官方帳號回應：「每個人考慮嘅點唔同啦！由設計到審批，到最後出來嘅結果，肯定經過多層考慮，一個設計亦不可能滿足曬所有人。咁既然改變唔到，與其執著好定唔好，不如慢慢適應新嘅事物囉！」，其回應更引發網民反擊批評，其後城巴再補充稱能理解大家觀點，已在適當時機及場合向相關部門反映。

香港失明人協進會：新設計對低視能人士做成不便 香港失明人協進會同月向城巴發公開信，指不少視障人士是巴士乘客，去年城巴更新巴士路線號碼牌的設計後，該會接獲不少視障會員反映，指新設計對低視能人士做成不便，曾經向城巴反映有關問題，卻未有任何積極回應，對此感到不解。 城巴回覆《am730》指，自專營權合併以來，以新品牌形象更新其顧客設施資訊，旨在為顧客提供一致清晰、簡潔的路線資訊，強調一直透過不同方式與社會各界持分者交流，以了解他們對顧客設施資訊及提升旅程體驗的意見。除恆常交流工作以外，城巴更於今年3月邀請傷健團體訪問車廠總部，持續就優化傷健人士候車、乘車體驗，以及其對顧客設施資訊的事宜作深入意見交流，會議取得正面且積極成效。 城巴已透過恆常機制完成對各項顧客設施資訊的檢視工作。根據相關程序，專營巴士營辦商在落實更新顧客設施設計資訊之前，均須經由相關政府部門審視。我們期待能盡早落實各項優化建議，繼續為所有顧客提供優質、共融的旅程。