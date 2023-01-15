基層醫療︱盧寵茂：疫情帶來挑戰 改革迫在眉睫

醫務衞生局局長盧寵茂表示，過去3年，疫情為全球公共醫療體系帶來挑戰，亦突顯社區基層醫療系統的重要性，相關改革迫在眉睫。

業界對 藍圖反應積極

盧寵茂在政府基層醫療健康藍圖研討會開幕禮上指，去年底發表基層醫療健康藍圖後，獲得醫療界積極反應。而面對本港人口高齡化、醫療服務需求增加，加重公營醫療系統壓力，有需要更有效進行公私營合作。

改革必在高速路上

他重申，藍圖已列出具體建議及執行計劃，強調香港的醫療改革不能只在路上，必須在高速路上，5大改革方向包括建立社區基層醫療系統、加強基層醫療服務管理、整合基層醫療健康資源、規劃基層醫療人手、改善數據互通及健康監測。

65歲以上患慢性病機率達7成半

醫務衛生局副局長李夏茵亦指，預計本港未來每3人有1人患上慢性病，65歲以上患慢性病機會增至7成半；而在2039年前，本港65歲以上人口比例將達三分一。她又引述研究指，推算2033年公共醫療開支會增至3,152億，佔政府開支比例27%。有研究亦發現，普遍較低收入人士，有較多健康問題。

未準備或現「海嘯」

她擔心，若本港未做好準備，屆時或會出現「海嘯」。她期望透過藍圖。在地區提供基礎醫療服務，由地區康健中心負責統籌，家庭醫生則篩查及管理慢性疾病，達致早發現、早治理，減低併發症和入院機會，並提高市民健康意識、著重疾病預防，減少到急症室。