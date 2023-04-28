報稅2023︱年薪幾多要交稅？夫婦合併定分開報稅較著數？(附填報稅表教學)

轉眼又到稅季，參考過往經驗，稅務局一般會在每年5月的第一個工作天左右，陸續寄送報稅表給納稅人。稅務局表示，早前已發出約65萬張報稅表，包括約22萬張2022／23年度的利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表、及31萬張僱主報稅表。至於240萬張需要由僱員填寫的個別人士報稅表，將於5月2日寄出。一般來說，納稅人需於一個月內遞交報稅表，經營獨資業務人士的交表限期為3個月。網上報稅可自動獲延期一個月。
報稅2023｜每年交稅時間表
5至6月：陸續收到報稅表
6至7月：向稅局交報稅表
10月：開始收到交稅通知
1月：交第一期稅
4月：交第二期稅
報稅2023︱年薪幾多先要交稅？
稅項是以課稅年度(即每年的4月1日至翌年3月31日)的入息計算。計算薪俸稅的方法有2種，以較低者為準：
應課稅入息實額：入息總額–扣除總額–免稅額總額
入息淨額：入息總額–扣除總額
如果你於該課稅年度，入息高於13.2萬元(即月薪平均達1.1萬元)，稅局將在指定日期向你發出報稅表，你需要在1個月內交回報稅表。10月左右，稅局就會通知你該年度的交稅金額。納稅人亦可以使用由税務局製作的簡單税款計算機，計算應繳的薪俸税或個人入息課税税款。
值得留意的是，根據2023年度財政預算案，政府將會於 2022／23 年課稅年度為薪俸稅及個人入息課稅提供一次性寬減，每宗個案上限為6,000元。換句話說，如果你的稅項超過6,000元，才需要交稅。
報稅2023︱如何報稅？免稅額及扣稅項目有甚麼？
如果你是一般打工仔，會收到「個別人士報稅表(BIR60)」，這張表是用以申報你的所有薪俸收入(包括職位年收入、「花紅」、佣金及退休金收入等)、獨資業務的利潤、出租全權物業的租金，以及申索「免稅額」同「扣稅」項目。
收到該表之後，有2個方式報稅︰填寫實體表格報稅及「稅務易」網上報稅。值得留意的是，利用「稅務易」平台的報稅期限，可以自動延長1個月，即是由報稅表發出日期起2個月內報稅就可以。
按圖即睇點填報稅表
報稅2023︱如果我只有Freelance收入，或者以現金出糧，需要報稅嗎？
不論是全職、兼職、散工，銀行過數或者以現金出糧，只要你的應課稅收入(例如薪金、工資、佣金、津貼同花紅等)，超過基本免稅額(即年薪13.2萬元)，都需要如實申報。不過，如薪俸收入不超過基本免稅額，便無需報稅或繳納薪俸稅。但如果你仍收到稅務局發出的報稅表，就算你沒有任何收入申報，或收入不超過基本免稅額，仍要依時填妥，及提交報稅表。
報稅2023︱父母仍有工作，可享供養父母免稅額嗎？
只要父母、祖父母或外祖父母年滿55歲，及至少連續6個月與你同住，而無須付出十足費用，無論是否在職或已退休，其子女都可獲供養父母免稅額。留意，若果是本年度內全年連續與你同住，而並無付出十足費用，可獲額外免稅額。
報稅2023︱夫婦應合併或分開報稅著數啲？
不用煩惱，無論選擇「分開評稅」抑或「合併評稅」，都要各自填好報稅表。而稅局會自動為夫婦納稅人計算哪個報稅方法較有利，納稅人只需簽回稅局評稅後，發出的更改報稅方法同意表格，便可繳交較低的稅款。
不過，合併評稅理論上會較「慳稅」。而如果你的配偶無應課薪俸稅入息，那你就可以選擇「分開評稅」，兼且獲取「已婚人士免稅額」。請留意，擁有超過一名子女的夫婦，不可各自申報一名子女的免稅額，必須由其中一人申請所有子女的免稅額。
報稅2023︱如何申請緩繳薪俸稅？
如果你在 2021年4月1日至2022 年3月31日期間，因為失業、退休及減薪等原因，致使入息減少至前一年度應課稅入息實額的 90% 的話，即符合緩繳暫繳薪俸稅的申請資格。
申請書必須在繳付暫繳稅限期前 28 天，或在繳付暫繳稅通知書發出日期後14天內送抵稅務局。若然你的暫繳稅款是分兩期繳交，而你在限期前已繳交了第一期稅款，你仍可申請暫緩繳第二期的全部或部分稅款。
報稅2023︱填漏免稅／扣稅資料該怎麼辦？
如果不慎漏填免稅或扣除項目，你可以在指定時間內提出申索。若你使用實體報稅表，可因應漏填的免稅或稅項扣除項目，填寫及遞交不同表格，表格可於稅務局網站下載。若你使用網上報稅，可到帳戶中的「補充資料」一欄填寫需補充的資料並遞交申索。