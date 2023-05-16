扣稅三寶2023｜一文睇清年金扣稅、自願醫保扣稅、強積金扣稅攻略

扣稅三寶是甚麼？

「扣稅三寶」是指在稅務制度中，納稅人可以利用的三種稅務優惠工具，分別為合資格延期年金（QDAP）、自願醫保（VHIS）以及強積金自願性供款（TVC），這些工具可以幫助納稅人減輕稅務負擔，同時鼓勵他們進行退休儲蓄、保障健康和提高投資回報。政府於2019/20課稅年度新增了這3項可扣稅項目，合計扣稅上限為$68,000，只要市民懂得活用年金扣稅、自願醫保扣稅、強積金扣稅這「三寶」，不只可提升醫療和退休等未來生活保障，更可以助你精明慳稅。

扣稅三寶的作用如下： 合資格延期年金：納稅人可以向合資格延期年金計劃投資，以儲蓄退休金。這些投資額可以在納稅時扣除，減少應納稅款。 自願醫保：納稅人可以自願參加健康保險計劃，以保障健康和醫療開支。這些保險費用可以在納稅時扣除，減少應納稅款。 強積金自願性供款：納稅人可以向強積金計劃自願性供款，以增加退休金額和提高投資回報。這些供款可以在納稅時扣除，減少應納稅款。

扣稅三寶－年金扣稅攻略：延期年金 VS 即期年金

年金是一種保險產品，通常是由保險公司、信托公司或其他金融機構提供，旨在為投資者提供退休收入或保障。年金的基本原理是投資者向提供方支付一筆資金，然後在未來的一段時間內，提供方會按照約定的條款向投資者支付固定的金額，可分為「即期年金」與「延期年金」。

合資格的延期年金的保費可以申請扣稅，年金扣稅免稅額最高為每年$60,000，以現時香港最高稅階的17%為例，最多可獲扣稅$10,200。如果夫婦合併報稅，並作為聯名年金領取人，二人$60,000的年金扣稅額便可共用，即共獲$120,000的扣稅額，且二人按扣入的年金保費靈活分配扣稅額，可以參考下文夫婦合併報稅例子。

即期年金

即期年金沒有累積期，投保人一筆過繳付保費後，隨即可領取年金收入，通常是每月、每季度或每年。即期年金的收益通常是固定的，而且通常不會受到市場波動的影響，其好處在於可以為投資者提供即時的退休收入和保障，同時可以幫助投資者分散風險。此外，即期年金的收益通常是免稅的，這也是即期年金受到關注的一個重要原因。

延期年金

延期年金設有累積期，投保人可一筆過或分期繳付保費，讓資金在累積期滾存，待一段時期後（例如退休後）方領取年金收入，延期年金的收益率和支付金額通常會隨投資的時間長度和金額而有所變化。若果要享受扣稅優惠，就要投保合資格延期年金，連同強積金可扣稅自願性供款，保單持有人每年可獲高達$60,000的扣稅優惠。

年金扣稅年期

並非任何年金計劃都可作扣稅，必需是符合保監局發出指引的合資格延期年金計劃有關保費才能扣稅，這些計劃條件包括最低保費總額為HK$18萬、供款期最少5年，以及年金領取期最短為10年等。

合資格延期年金特點

最低保費總額為$18萬

供款期最少5年

年金領取期最短為10年

投保人需年滿50歲或以上才可領取年金

保險公司須披露內部回報率及列明年金收入的保證金額及非保證金額，以供客戶評估和比較

附加保障如危疾及住院現金的保費，須與合資格延期年金的保費分開列明

如果有人向你推銷年金計劃，但該年金計劃沒有以上的特點，就不算是合資格延期年金，即使投保，都不會享有年金扣稅安排。因此決定投保年金前，必須先清楚了解是否計劃是否符合以上6個特點。

年金扣稅上限及如何計算？

打算買年金扣稅前，第一步便要先計算好你的扣稅上限，至於實際可扣減的稅款金額，則視乎納稅人的收入及邊際稅率：

合資格延期年金扣稅額上限 x 邊際稅率 = 扣稅金額

若以現時最高稅階17%計算，納稅人購買合資格延期年金，最多可慳$10,200的稅款。

年金扣稅例子：夫婦合併報稅用盡延期年金扣稅

合資格延期年金的特別之處是當夫婦合併報稅時，可作為聯名年金領取人，以每人最高$6萬扣稅額計，合併報稅後，可獲$12萬的扣稅額。

例子：夫婦都需要繳稅並投保了合資延期年金，丈夫及妻子的年金保單保費分別為$70,000及$50,000，只要該兩份保單的年金領取人是丈夫、妻子或者夫婦聯名，二人便可靈活地分配合共$12萬的扣除額。如丈夫申請扣除自己保費當中的$60,000，妻子則同時申請扣除丈夫的保單中的餘下$10,000及自己的$50,000，但每人仍分別不得申請超過$60,000扣稅額上限。

若其中一人沒有任何入息的話，亦不會獲得免稅額，即使二人均有投保合資格延期年金，亦只享有$60,000的扣稅優惠。