扣稅三寶2023｜一文睇清年金扣稅、自願醫保扣稅、強積金扣稅攻略

扣稅三寶2023｜當投身社會後，最令人害怕的就是報稅季節。即使納稅人清楚報稅方法、年薪幾多要交幾多稅，大家都深知「綠色炸彈」的威力。如果想要減輕綠色炸彈的傷害，就可以利用「扣稅三寶」——合資格延期年金（QDAP）、自願醫保（VHIS）和強積金自願性供款（TVC）。am730於以下文章便會為大家解說「扣稅三寶」，包括扣稅形式、扣減上限以及計算方法等詳細信息。
扣稅三寶：年金扣稅｜年金扣稅上限及如何計算？｜自願醫保扣稅｜強積金扣稅
扣稅三寶是甚麼？
扣稅三寶的作用如下：
-
合資格延期年金：納稅人可以向合資格延期年金計劃投資，以儲蓄退休金。這些投資額可以在納稅時扣除，減少應納稅款。
-
自願醫保：納稅人可以自願參加健康保險計劃，以保障健康和醫療開支。這些保險費用可以在納稅時扣除，減少應納稅款。
-
強積金自願性供款：納稅人可以向強積金計劃自願性供款，以增加退休金額和提高投資回報。這些供款可以在納稅時扣除，減少應納稅款。
扣稅三寶－年金扣稅攻略：延期年金 VS 即期年金
年金是一種保險產品，通常是由保險公司、信托公司或其他金融機構提供，旨在為投資者提供退休收入或保障。年金的基本原理是投資者向提供方支付一筆資金，然後在未來的一段時間內，提供方會按照約定的條款向投資者支付固定的金額，可分為「即期年金」與「延期年金」。
合資格的延期年金的保費可以申請扣稅，年金扣稅免稅額最高為每年$60,000，以現時香港最高稅階的17%為例，最多可獲扣稅$10,200。如果夫婦合併報稅，並作為聯名年金領取人，二人$60,000的年金扣稅額便可共用，即共獲$120,000的扣稅額，且二人按扣入的年金保費靈活分配扣稅額，可以參考下文夫婦合併報稅例子。
即期年金
即期年金沒有累積期，投保人一筆過繳付保費後，隨即可領取年金收入，通常是每月、每季度或每年。即期年金的收益通常是固定的，而且通常不會受到市場波動的影響，其好處在於可以為投資者提供即時的退休收入和保障，同時可以幫助投資者分散風險。此外，即期年金的收益通常是免稅的，這也是即期年金受到關注的一個重要原因。
延期年金
延期年金設有累積期，投保人可一筆過或分期繳付保費，讓資金在累積期滾存，待一段時期後（例如退休後）方領取年金收入，延期年金的收益率和支付金額通常會隨投資的時間長度和金額而有所變化。若果要享受扣稅優惠，就要投保合資格延期年金，連同強積金可扣稅自願性供款，保單持有人每年可獲高達$60,000的扣稅優惠。
年金扣稅年期
並非任何年金計劃都可作扣稅，必需是符合保監局發出指引的合資格延期年金計劃有關保費才能扣稅，這些計劃條件包括最低保費總額為HK$18萬、供款期最少5年，以及年金領取期最短為10年等。
合資格延期年金特點
- 最低保費總額為$18萬
- 供款期最少5年
- 年金領取期最短為10年
- 投保人需年滿50歲或以上才可領取年金
- 保險公司須披露內部回報率及列明年金收入的保證金額及非保證金額，以供客戶評估和比較
- 附加保障如危疾及住院現金的保費，須與合資格延期年金的保費分開列明
年金扣稅上限及如何計算？
打算買年金扣稅前，第一步便要先計算好你的扣稅上限，至於實際可扣減的稅款金額，則視乎納稅人的收入及邊際稅率：
合資格延期年金扣稅額上限 x 邊際稅率 = 扣稅金額
若以現時最高稅階17%計算，納稅人購買合資格延期年金，最多可慳$10,200的稅款。
年金扣稅例子：夫婦合併報稅用盡延期年金扣稅
合資格延期年金的特別之處是當夫婦合併報稅時，可作為聯名年金領取人，以每人最高$6萬扣稅額計，合併報稅後，可獲$12萬的扣稅額。
例子：夫婦都需要繳稅並投保了合資延期年金，丈夫及妻子的年金保單保費分別為$70,000及$50,000，只要該兩份保單的年金領取人是丈夫、妻子或者夫婦聯名，二人便可靈活地分配合共$12萬的扣除額。如丈夫申請扣除自己保費當中的$60,000，妻子則同時申請扣除丈夫的保單中的餘下$10,000及自己的$50,000，但每人仍分別不得申請超過$60,000扣稅額上限。
若其中一人沒有任何入息的話，亦不會獲得免稅額，即使二人均有投保合資格延期年金，亦只享有$60,000的扣稅優惠。
扣稅三寶－自願醫保扣稅攻略
自願醫保是指一種由政府或私人保險公司提供的健康保險計劃，旨在提供更全面的醫療保障，補充基本醫療保險的不足。自願醫保通常包括住院醫療、手術、診斷、治療、門診醫療等項目，以及一些特殊疾病的治療費用。自願醫保的費用通常由投保人支付，可以是一次性繳納或分期繳納。
自願醫保計劃有一系列的特點，包括保障先天性疾病治療、投保時未知的已有疾病、更保證續保至100歲，但最特別的特色就是保費可作扣稅之用，只要在個人所得稅申報表上填上自願醫保的費用，便可成功慳稅！
自願醫保扣稅要點填？
納稅人只需在填寫報稅表時，於扣稅項目一欄報上自己在該年度所繳交的自願醫保保費金額，並記得將自願醫保的保單和繳交保費的紀錄保存妥當，就可享受扣稅優惠。
自願醫保扣稅上限
若為自己或合資格親屬購買有關醫保產品，可從「應課稅入息」扣除過去一年所繳交的保費。每個課稅年度，每名受保人的自願醫保扣稅上限為$8,000，受保人數則不設上限。
合資格親屬包括：
- 納稅人之配偶和子女
- 納稅人之父母、祖父母、外祖父母及兄弟姊妹
- 納稅人配偶之父母、祖父母、外祖父母及兄弟姊妹
自願醫保扣稅如何計算？
至於如何估算自己買醫保可慳到多少稅？其實都好簡單，大家只要將每年保費乘以邊際稅率即可。
自願醫保保費 X 邊際稅率 = 扣稅金額
如果你的保費支出是$5,000，邊際稅率是2%，即代表每年可節省的稅項為$5,000 X 2% = $100。如果你的收入達到最高稅率17%，可獲扣稅金額便會變成$850。
由此可見，收入及邊際稅率愈高，買醫保可扣減的稅金愈多，若由家庭中交稅最多的成員負責幫有需要的家人投保，就可更有效善用自願醫保的扣稅額了。
扣稅三寶－強積金扣稅攻略：可扣稅自願性供款（TVC）
政府為鼓勵市民為退休作額外儲蓄，於2019年4月1日推出「強積金可扣稅自願性供款」（TVC），以稅務寬減優惠吸引打工仔在強積金計劃作額外供款。
可扣稅自願性供款特點如下：
- 計劃選擇：成員可自行選擇強積金計劃，並開設「可扣稅自願性供款帳戶」，直接向自選的強積金計劃供款
- 供款金額：毋需與薪金掛勾
- 供款形式：可定期，或不定期地作一次性供款，亦可以因應個人情況隨時增加、減少、停止或重新開始供款
- 扣稅額：按政府規定的年度限額為上限可申報扣稅
- 轉移安排：可隨時轉移結餘到其他強積金計劃的可扣稅自願性供款帳戶
- 提取條件：與強制性供款相同，如當供款人年滿65歲，或符合法例訂明的特定情況
強積金扣稅上限2023
強積金自願性供款扣稅上限為$6萬，此數目為可扣稅自願性供款與合資格延期年金保費兩者合計，以現時最高的稅率17%計算，每年最多可以節省$10,200稅款。值得留意的是，如在期內同時作出可扣稅自願性供款及購買合資格延期年金，扣稅額扣減年金保費前會先扣除自願性供款部分。
常見問題：
我應該為扣税而投保嗎？
投保自願醫保或其他保險產品的主要目的是為了保障自己的健康和財務安全，而不是為了慳稅。切忌單單為節省稅款而投保「扣税三寶」。如有興趣投保，應將不同公司多作比較，詳細了解不同醫保產品的內容及保費、投保人的權利和責任，以及保險公司服務等，再按自己需要及負擔能力選擇合適的產品。決定投保前亦需要再三確定投保項目是否肯定可以扣税，否則便會得不償失。