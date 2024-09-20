多間學校Google地圖被惡搞改名　Google香港：正移除違反政策編輯內容(更新)

繼有台灣學生將各大學校於Google地圖的頁面的名稱惡搞後，香港多間中小學、大專學院自9月19日凌晨起亦被人更改，不過直至同日早上已恢復正常。
教育局關注事件
教育局指十分關注事件，已接獲個別學校報告在Google地圖上的學校名稱被篡改，亦得悉有學校已經或正與Google聯絡，要求盡快修正，部分校名已回復正常。教育局會繼續監察事件，與學校保持聯繫。
Google香港：正移除違反政策編輯內容
此外，Google香港亦回覆事件，指已採取措施以防止進一步濫用，並正在移除違反《Google 地圖使用者原創內容政策》的編輯內容。
Google香港又指，事實上允許用戶貢獻內容有助於公司保持地圖資訊的真實性和可靠性。公司亦留意到Google地圖上偶爾會出現不相關的使用者原創內容。當發生這種情況時，會積極盡快進行處理。若留意到Google地圖上的資料或內容有誤，公眾可向公司反映。
【9月20日更新】
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小學變「冰菠蘿」中學變「何B仔書院」
在社交平台上，可以發現有多間院校被改名，中學包括「寧波第二中學」被改為「寧波第三中學」，佛教大雄中學一度被改為「野比大雄中學」、葵涌的裘錦秋中學被改為「秋名山車神培訓中學」、觀塘的高雷中學就顯示「高雷武術及拳擊專業學院」；小學「迦密愛禮信小學」顯示為「冰菠蘿小學」；「香港專業教育學院沙田分校」被改為「香港不專業教育大學沙田分校」等。
Uber、九巴亦受影響
至於事件亦影響部份手機應用程式，如上述學校被改名後，有引用Google地圖的手機應用程式如Uber、九巴等，在搜索相關學校地址時，會顯示出遭惡搞的名字；不過其他應用程式如Foodpanda、戶戶送、HKTaxi等則未受影響。