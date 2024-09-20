多間學校Google地圖被惡搞改名　Google香港：正移除違反政策編輯內容(更新)

繼有台灣學生將各大學校於Google地圖的頁面的名稱惡搞後，香港多間中小學、大專學院自9月19日凌晨起亦被人更改，不過直至同日早上已恢復正常。

教育局關注事件

教育局指十分關注事件，已接獲個別學校報告在Google地圖上的學校名稱被篡改，亦得悉有學校已經或正與Google聯絡，要求盡快修正，部分校名已回復正常。教育局會繼續監察事件，與學校保持聯繫。

Google香港：正移除違反政策編輯內容

此外，Google香港亦回覆事件，指已採取措施以防止進一步濫用，並正在移除違反《Google 地圖使用者原創內容政策》的編輯內容。