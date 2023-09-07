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2023-09-07 12:04:47

夜市經濟｜廠商會倡向旅客派夜間消費券　料夜市助吸北上港人回港消費

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夜市經濟｜廠商會會長史立德建議向旅客派發夜間消費券。(資料圖片)

夜市經濟｜廠商會會長史立德建議向旅客派發夜間消費券。(資料圖片)

消息指，政府計劃下周四公布搞活夜經濟活動安排，活動命名為「香港夜繽紛」。廠商會會長史立德今日(7日)在電台節目表示，認同政府現階段推出相關措施，建議向旅客派發晚間消費券，他亦相信，本港有夜市可以吸引一眾本來北上消費的港人會回港消費。

夜市經濟｜黃家和希望政府可以引入有品牌且較多人認識的產品和食品。(資料圖片)

夜市經濟｜黃家和希望政府可以引入有品牌且較多人認識的產品和食品。(資料圖片)

夜市經濟｜建議行人專區可免費泊車

史立德表示，希望港府可以向旅客派發晚間消費券，例如晚上9時後可以使用，提供包括餐飲優惠，例如送甜品、餐飲券抑或到蘭桂坊飲酒。他又說，認同政府現階段推出相關措施，認為應該參考內地和海外經驗，為推動夜經濟「拆牆鬆綁」以方便市民外出消費，如行人專用區可以免費泊車等。

史立德認為，政府應拓展更多具創意的夜經濟項目，例如邀請國際球隊、英超訪港或夜間無人機表演、光影夜等。他又提到，香港18區都有不同的特色，如中西區有大館等歷史文化，可以根據相關特色籌備一些表演及國際性展覽等，又認為「香港夜繽紛」的名字幾好聽，相信本港有夜市可以吸引一眾本來北上消費的港人會回港消費。

夜市經濟｜黃家和冀引入有品牌產品

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，希望政府可以引入有品牌且較多人認識的產品和食品，指以往「Hello Hong Kong」市集成效不是太好，期望若今次政府夜經濟活動成效好的話，能夠恒常地舉辦。

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