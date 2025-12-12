大埔宏福苑五級火｜建造業議會稱棚網抽樣數目及位置按ISO規定

鄭定寕又說，今次由建造業議會做集體採購，過程中會邀請分包商等參與觀察流程，建立制度並習慣流程要求後，往後可交由業界自行採購。國內有多間棚網生產商，今次只是集中採購涉及200多幢樓宇的棚網，需求不會太大，預料無論檢測費用或棚網價錢都不會因大埔火災而被「炒得太高」。

冀大規模檢測棚網令成本下調 建造商會會長廖聖鵬在同一節目上表示，如日後能夠集體或大規模採購，相信成本能夠控制，並估計檢測費用與棚網成本相若，如果日後能夠大規模去做檢測，希望成本有所下調。他又說，政府為業界找到合適政府用地，以進行場外採樣工作，相信對業界有幫助，將來流程上能夠系統化。對於政府爭取大約1個月有首批棚網經入口及檢測後陸續上架。

另外，建造業議會在過渡期會擴大「免學費、有津貼」的課程學額，預留5,000個培訓名額予受影響工友報讀，最多可獲14,000元至19,000元津貼不等。廖聖鵬表示，津貼相對工友薪金較少，但長遠對其發展是好事，能夠學習更多不同技能，多一門手藝。 關注實驗室初期工作量 建造業總工會理事長周思傑在同一節目上表示，認同新制度安排，相信會更有警惕性。他說新制度看起來完善，但要視乎實施情況，關注實驗室初期能否處理大批棚網的檢驗工作，又指出任何制度都需要有人落實及監管，否則仍會出現漏洞。