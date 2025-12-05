大埔宏福苑五級火｜陳世昌：如火場溫度達千度鋼筋可能會疲勞軟化

大埔宏福苑五級火，房屋局獨立審查組最快於下星期，聯同結構工程專家及房署專業人員抽取樓宇混凝土芯樣本作詳細結構分析。香港工程師學會結構分部前主席陳世昌表示，一般火場溫度達到500度，混凝土及鋼筋會損壞，部分混凝土會剝落或有裂縫，如溫度高達1,000度，鋼筋更可能會疲勞軟化。

臨時加固可保樓宇無即時危險

陳世昌今早(5日)在港台節目表示，抽取混凝土芯樣本的是了解現場混凝土在大火後的情況，嚴重受影響的單位需要抽取較多芯樣本，如果達不到設計標準，就要考慮加固方案。臨時加固措施可以保障樓宇沒有即時危險，再按需要進一步修葺；復修時，可以在原來的結構上加鋼筋，亦可在嚴重位置重做、重鋪，由於工序比較複雜，需時計劃及處理。