大埔宏福苑五級火｜30傷者仍留醫6人嚴重 李家超：新一屆立會提支援災民議案

大埔宏福苑五級火造成159人死亡、31人失聯，79名傷者都已脫離危險，當中49人已出院，仍有30人留醫，當中6人嚴重，24人穩定。行政長官李家超聯同多名官員今日到梁顯利油麻地社區中心，視察由非政府機構提供的24小時18111情緒通熱線運作，與前線輔導人員傾談。 李家超指很多受影響住戶和市民都感到不安和焦慮，熱線接獲很多來電，整個社會彌漫哀痛，政府十分關注災民及社會的精神健康支援，他要求推展相關工作，並由精神健康委員會主席林正財負責推動，與不同政策局為災民及受影響人士提供精神健康支援。

李家超表示，除了追思逝者，亦要幫助生者度過難關，整個社會要互相扶持，盡快過正常生活，認為值得考慮舉行一些活動協助社會回復正常生活。他強調支援災民的工作不會停頓，並一直陪伴災民，力度會不斷加大。政府將與立法會緊密合作，推動改革，會在新一屆立法會舉行第一次會議上提出政府議案，商討如何支援宏福苑火災災民及重建復常。 李家超表示，除了撥款、安排長遠住宿，更希望通過立法，改變及堵塞現時制度上的漏洞。他又說，星期日是立法會選舉投票日，呼籲選民投下關鍵一票，因為是代表推動改革的一票，亦是守護災民、凝聚力量、共同前進的一票。

批有埋沒良心的人發災難財 李家超又批評有些埋沒良心的人，想發「災難財」，包括假冒義工去登記、假冒地址去取資助、發假冒籌款的釣魚信息等，有關破壞社會團結、發假消息、想搞分化及搞亂香港。他指社會必須警惕有人好似過往黑暴期間以大量虛假信息，試圖利用災情搞亂香港， 強調政府會大力打擊。 盧寵茂：所有傷者脫離危險期 仍有30人留院 醫務衛生局局長盧寵茂表示，大火的79名傷者都已脫離危險，當中49人已出院，仍有30人留醫，當中6人嚴重，24人穩定。不過很多傷者因面對大創傷出現心理障礙，當中47人已由臨床心理學家提供輔導及治療。 盧寵茂提及其中一名傷者有很大程度燒傷，入院時呼吸困難，要使用呼吸機，清醒後出現精神反應，對有家人喪生感內疚自責，亦有焦慮及失眠，甚至覺得麻煩了醫護人員。至於情緒通18111服務，盧寵茂表示，接獲的求助電話明顯增加，由過往平均每日300多，最高一日去到接近600宗求助，大約兩成與大埔火災有關。政府上月增加了新服務，包括可用WhatsApp溝通，平均有三分之一都涉及大埔火災，而最高一日甚至三分之二的WhatsApp求助，都與火災有關。

孫玉菡：若獲立法會支持 將要求地盤全面禁煙 勞工及福利局長孫玉菡指，鑑於有強烈呼聲要求地盤全面禁煙，計劃在新一屆立法會運作後與議員商討，若獲議員支持，將會「第一時間」立法。社會福利署社工目前已接觸1900多戶受影響住戶，為居民登記「一戶一社工」的跟進服務，還差10幾戶就全部完成登記。在「一戶一社工」的運作下，社工每日打電話給有關家屬，有情緒問題就會告知醫管局提供幫助。 另有4公務員罹難 逾120人居宏福苑 另外，公務員事務局長楊何蓓茵向全體公務員發信，提到當中有一名消防殉職外，罹難者亦包括4名公務員，另有120多名公務員屬宏福苑居民，因大火失去家園。