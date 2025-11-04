大埔康樂園六旬婦遊古巴後染基孔肯雅熱

另外，就昨日公布的本地個案，衛生防護中心正對該名45歲男子的病毒作基因分析，以判斷是否與本地早前錄得的個案有流行病學關連。就青衣曉峰園、葵涌廣場和上環信德中心一帶，中心已為4,300人作評估，當中一人出現輕微病徵而接受抽血檢查，正待候檢測結果。

再增一宗基孔肯雅熱輸入個案，60歲居於大埔康樂園女患者上月曾訪古巴旅遊，上周二有關節痛，上周三抵港後發燒到私家醫院求醫，目前情況穩定，家居接觸者及同行人士暫無病徵。

明日（5日）下午3時，中心亦會和葵青民政事務處在青衣長亨社區會堂合辦教育講座，以期加深市民對這種蚊傳疾病的認識，一同參與防控工作，護己護人。此外，中心人員和有關地區的關愛隊已向曉峰園和附近的居民、葵涌廣場及上環信德中心一帶超過7,500個單位派發有關預防基孔肯雅熱的單張，提醒居民留意有否相關病徵和注意家居的環境衛生。

基孔肯雅熱是一種由蚊子傳播的病毒病，高危群組包括65歲以上長者、一歲以下嬰兒、孕婦及患有慢性疾病人士，如高血壓、糖尿病或心臟病。感染後常見病徵為發燒、關節劇痛及皮疹，部分患者康復時間較長。

基孔肯雅病毒主要經伊蚊傳播

基孔肯雅病毒主要經伊蚊傳播，香港雖無埃及伊蚊，但白紋伊蚊屬本港常見品種，亦可傳播基孔肯雅熱及登革熱，兩者均可引致發燒及關節痛，須提高警覺。預防方法包括使用含避蚊胺（DEET）、IR3535或派卡瑞丁等成分的驅蚊劑，並注意：仔細閱讀標籤；在進入蚊患地區前塗於外露皮膚及衣服；孕婦使用濃度上限30%，兒童一般10%，如需前往蚊傳疾病流行地區，兩個月或以上兒童可用濃度上限30%；先塗防曬霜再塗驅蚊劑；遵照指示重複使用。