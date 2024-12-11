大熊貓安安可可首日亮相數千粉絲入場 龍鳳胎料農曆新年與公眾見面

中央贈港的大熊貓安安、可可周日(8日)已正式與公眾會面，吸引大批人入場，海洋公園要實施分流管制，每人入場只有10分鐘參觀時間，但仍有人要等候4小時。海洋公園主席龐建貽昨稱，首日開放有數千人排隊看熊貓，派籌分流是考慮到展館容量問題，強調每次10分鐘觀賞時間，相比其他地方安排不算太短，按情況將考慮加長平日探望時間。

龐建貽表示，安安、可可適應情況良好，「食得開心、又玩得開心」，故較團隊原來預計提早與公眾見面。他指，首日開放有數千人入場看大熊貓，主要以本地客為主，內地及東南亞旅客亦有不少。他指，園方派籌分流入場人士，是避免展館太擠逼，同時亦參考不同地區觀看大熊貓的安排，部分每次更限時3至4分鐘，認為香港的安排，每次10分鐘觀賞時間已足夠；又指派籌安排有需要才推行，並透露考慮加長平日逗留時間。而園方安排每日3個時段直播安安、可可生活，亦受公眾歡迎。