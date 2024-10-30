大熊貓｜團體稱動物保育工作永不嫌多　冀更多人關注及支持

新來港的大熊貓「安安可可」已完成一個月隔離，開始踏足場區適應新環境。一對大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」繼續健康成長。
本港近月興起大熊貓熱潮，商界均希望把握商機，發展大熊貓經濟。有動物保育團體則期望，除了促進經濟，可以有更多人關心及支持動物及大熊貓保育。
大熊貓保育漸見成效 團體盼商界學界共同參與
大熊貓曾是瀕危動物，世界自然基金會自80年代開始致力保育大熊貓，近年協助內地保育大熊貓及牠們的棲息地。大熊貓保育見成效，數目持續緩慢地增長，當局最新估計現時有約1900隻野生熊貓。世界自然保護聯盟將大熊貓的受威脅級別從「瀕危」下調為「易危」。
世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂解釋，大熊貓是四川山脈一帶的旗艦物種，牠們的存在代表那個地方的生態環境非常好，才有穩定、清潔的水源、乾淨的空氣。
他指出，保育工作永遠不會足夠，否則不會有那麼多瀕危動物。他說大熊貓的棲息地曾經被嚴重破壞，亦存在偷獵打獵問題，目前與牠們潛在可以生存的數量仍有一段距離，希望更多人認識及支持大熊貓保育。在動物保育上，他認為商界的企業社會責任，以及學校加強相關教育，均對生態保育非常重要。
本地獸醫科生可到內地實習大熊貓護理工作
海洋公園現時共有6隻大熊貓，剛好老中青三代，未來十多二十年，護理需求難免會增加。本港唯一的動物醫學院、城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院開辦的自資獸醫學士學位課程，學生可以選擇在香港或赴海外實習。院長Vanessa
Barrs表示，圈養動物容易感染傳染病，就像近日發生的猴子死亡事件。她說獸醫學生若對大熊貓護理有興趣，可以到內地實習。
本港缺乏本地大熊貓專家，Vanessa Barrs認為由於課程緊密，院校目前不太可能提供大量有關大熊貓護理的本科課程，但學生可以選修科目，之後到熊隻救援中心或熊貓中心實習。她又說動物物種之間有許多相似的地方，一些野生動物與犬科很類似。她舉例說與其訓練大熊貓專科獸醫，可以是大熊貓出現眼科或牙科問題，便尋求相關獸醫協助。她期待院校日後與海洋公園在大熊貓護理上有更密切的合作。
原文刊登於 香港電台