天氣｜天文台取消黃色暴雨警告 (更新)

【13:00更新】天文台取消黃色暴雨警告信號

天文台在下午1時取消黃色暴雨警告信號。

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天文台在上午11時05分發出局部地區大雨提示，新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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天文台在上午10時30分發出之有關黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。