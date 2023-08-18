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2023-08-18 13:00:00

天氣｜天文台取消黃色暴雨警告 (更新)

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天氣｜今日大致多雲 雷雨未來一兩小時影響本港

天氣｜今日大致多雲，雷雨未來一兩小時影響本港。（資料圖片）

【13:00更新】天文台取消黃色暴雨警告信號

天文台在下午1時取消黃色暴雨警告信號。

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天文台在上午11時05分發出局部地區大雨提示，新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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天文台在上午10時30分發出之有關黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

雷達圖顯示雨帶正向香港。（天文台截圖） 天文台預測周六及周日都會落雨。（天文台截圖） 天文台衛星圖。（天文台截圖）

雷暴警告現正生效！天文台指，位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕。

天文台預料，今日一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。位於深圳的雷雨區正逐漸向南移動並靠近本港。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約31度。吹和緩西南風。展望明日雨勢有時頗大及有雷暴。星期日仍有驟雨。隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光。

如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖） 如何改善車內空氣污染。（am730製圖）
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