天氣｜天文台取消黃色暴雨警告 (更新)

【13:00更新】天文台取消黃色暴雨警告信號
天文台在下午1時取消黃色暴雨警告信號。
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天文台在上午11時05分發出局部地區大雨提示，新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。
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天文台在上午10時30分發出之有關黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。
雷暴警告現正生效！天文台指，位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕。
天文台預料，今日一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。位於深圳的雷雨區正逐漸向南移動並靠近本港。
本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約31度。吹和緩西南風。展望明日雨勢有時頗大及有雷暴。星期日仍有驟雨。隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光。