天氣｜天文台：今晚有驟雨及狂風雷暴　午後大部分地區錄逾10毫米雨量 (更新)

【16:22更新】天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。中午過後，本港大部分地區錄得超過10毫米雨量。
本港地區今晚及明日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴。明日雨勢有時頗大。氣溫介乎22至26度。吹輕微至和緩偏南風。展望隨後數日天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。
【13:25更新】天文台在下午1時15分發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺，又預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【12:40更新】天文台在中午12時半發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港雨勢有時較大及有狂風雷暴，市民應提高警惕。
落雨晾衫難乾兼發臭？ 下雨天快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法
落雨雙腳遭殃？皮鞋、白鞋等6款鞋子污漬急救 洗米水/啤酒都有用？
天氣｜今間中有驟雨狂風雷暴 本周中至後期天氣仍不穩定
【09:55更新】一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。今日(22日)上午8時，天文台錄得氣溫攝氏25度，相對濕度90%。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大，最高氣溫約攝氏27度，吹輕微至和緩偏南風。展望明日(23日)有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。本周中至後期天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。