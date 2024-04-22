天氣｜天文台：今晚有驟雨及狂風雷暴　午後大部分地區錄逾10毫米雨量 (更新)

【16:22更新】天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。中午過後，本港大部分地區錄得超過10毫米雨量。

本港地區今晚及明日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴。明日雨勢有時頗大。氣溫介乎22至26度。吹輕微至和緩偏南風。展望隨後數日天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。

【13:25更新】天文台在下午1時15分發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺，又預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。