夾公仔機變賭博工具 9人被捕 疑運作一年

近年香港夾公仔店愈開愈多，有不法分子竟利用夾公仔機從事賭博活動。賭客操控鐵爪擲骰，擲到指定數字或組合可過關，之後再須經過轉輪盤獲積分，再透過積分兌換現金。警方周二在旺角花園街搗破由黑幫操控夾公仔機店，當中有多部機懷疑涉及現金賭博，拘捕9人，包括店舖職員和賭客。

被捕9人(19至35歲)，分別為1名店舖負責人、5名職員及3名賭客，涉嫌營辦賭場、協助營辦賭場及在賭場內賭博，各人暫准保釋。行動中，檢獲14部夾公仔機、特製輪盤、積分兌換表，以及16.8萬元現金。警方初步調查發現，部分賭博機由店舖營運，部分以月租6,000元租予個別人士經營。警方強調相關人士亦違法，不排除更多人被捕，包括正追緝以月租形式營運的人。調查顯示，夾公仔機店營運4年，但以這種新型賭博方式營運則約1年。