夾公仔機「大減價」關牌照條件事？江玉歡拆解背後法律依據

夾公仔機近年開到成行成市，是不少市民消閒的好去處。近日，有連鎖室內遊樂場分店的夾公仔機「大減價」，每局由以往高達15個代幣，大減至每局5個代幣，吸引不少市民「幫襯」，亦有網民在社交平台分享「戰績」。在「大減價」背後，身兼執業律師的立法會議員江玉歡關注，「有獎娛樂遊戲牌照」列明夾公仔機這類有機會中獎的局數，每次上限只可收取5元，而連鎖室內遊樂場一個代幣價值已經高於1港元，換言之一局亦超出5元上限，有違反牌照條件之嫌。

記者：陳芷晴

連鎖室內遊樂場以往不同的「景品機」，包括夾公仔機、推水晶機等，收費一般比較昂貴，通常由8元至15元不等。今次「大減價」吸引不少玩家挑戰，有網民對今次減價感到興奮，形容是「開心大放送」，在「半價」之下夾到多隻心水公仔，但亦有網民指「景品機改5幣一局變晒『摸摸爪』(意指難以夾起公仔)」。

▼網民收穫▼