夾公仔機「大減價」關牌照條件事？江玉歡拆解背後法律依據

夾公仔機近年開到成行成市，是不少市民消閒的好去處。近日，有連鎖室內遊樂場分店的夾公仔機「大減價」，每局由以往高達15個代幣，大減至每局5個代幣，吸引不少市民「幫襯」，亦有網民在社交平台分享「戰績」。在「大減價」背後，身兼執業律師的立法會議員江玉歡關注，「有獎娛樂遊戲牌照」列明夾公仔機這類有機會中獎的局數，每次上限只可收取5元，而連鎖室內遊樂場一個代幣價值已經高於1港元，換言之一局亦超出5元上限，有違反牌照條件之嫌。
記者：陳芷晴
連鎖室內遊樂場以往不同的「景品機」，包括夾公仔機、推水晶機等，收費一般比較昂貴，通常由8元至15元不等。今次「大減價」吸引不少玩家挑戰，有網民對今次減價感到興奮，形容是「開心大放送」，在「半價」之下夾到多隻心水公仔，但亦有網民指「景品機改5幣一局變晒『摸摸爪』(意指難以夾起公仔)」。
▼網民收穫▼
網民對大減價感到興奮之餘，亦有人「理性討論」，指出經營有獎娛樂遊戲的場所，需根據《公眾娛樂場所條例》發牌，當中列明「任何人士就任何一個中獎機會而付出的款項不得超過$5。」有網民直指連鎖室內遊樂場，近日是因為《條例》所限而減價。《am730》記者分別向連鎖室內遊樂場，以及民政事務總署查詢，正等待回覆。
江玉歡關注或不符牌照條件
一直關注夾公仔場所經營手法的江玉歡向《am730》表示，公眾娛樂場所為了確保無賭博成份，需要遵守一系列條件，以取得「有獎娛樂遊戲牌照」，牌照條件包括「任何人士就任何一個中獎機會而付出的款項不得超過$5」。翻查連鎖室內遊樂場的代幣售價，列明每個代幣正價為2元，意味即使「景品機」減價至5個代幣一局，仍超出5元的法例上限。江玉歡坦言，「有機會唔符合條件，講明不得超過5『港元』，(連鎖室內遊樂場)要自己處理」。
夾公仔機台主不擔心少了生意
在西九龍中心和尖沙咀租了4台夾公仔機的「lucky claw couple」，其負責人向《am730》分析指，連鎖室內遊樂場和他們經營的「台式機」定位不同，除了玩法不一樣之外，「景品」款式亦截然不同。他舉例近期最流行的莫過於Chiikawa、Labubu、Jellycat等，但連鎖室內遊樂場並沒有引入後兩者的「景品」。對於今次連鎖室內遊樂場「大減價」，他和其他機主都不擔心，不會因此特別調整夾公仔機的玩法。雖則夾公仔機現時遍布不同角落，「lucky claw couple」發言人認為市場並未飽和，他對於經營仍然充滿信心。