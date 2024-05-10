女性入息中位數較男性少3600元　工聯會倡推出女性半職崗位鼓勵就業

5月12日是母親節，工聯會婦女事務委員會研究顯示，本港婦女與男性的入息中位數差距，在近年逐漸擴大，差額由2021年的2,500元擴闊至去年的3,600元。工聯會認為婦女礙於要照顧家庭等原因，只能從事兼職或低收入工作。工聯會呼籲政府關注基層女性就業問題，推出婦女半職崗位、改善校本課後學習及支援計劃等。
工聯婦委根據統計處數字分析，去年女性的入息中位數是19,200元，低於整體20,500元的入息中位數，與男性入息中位數22,800元也有一定距離；月入10,000元以下的女性比例亦較男性高，兩者分別有201,900人及138,000人。
工聯會副會長、婦委主任梁頌恩表示，傳統上女性需負責生兒育女及家務，同時希望「搵得一蚊得一蚊」兼顧工作。但就業時受制於家庭因素，如希望在家附近工作，方便照顧小朋友，甚至回家煮飯給小朋友，亦要尋求工時較短的工作。
推出婦女半職崗位
為協助更多基層女性就業，梁頌恩認為政府應更積極推動家庭友善政策，大力推動彈性上下班工時、居家辦公等。工聯婦委建議政府參考周邊城市，帶頭實行或為僱主提供誘因，推出切合婦女就業的兼職或半職崗位，既可增加婦女就業亦可改善人力市場。
立法會議員、工聯婦委副主任郭偉强在記者會上送花給兩名女性，提到母親節較父親節較受重視，他作為男性難免有些羨慕，但同意女性主要照顧起居飲食，有空餘時間還要幫補家計，集各重擔於一身。他提到領取最低工資的主要是清潔工及保安員，估計女性較男性多，舉例在剛過去的五一勞動節到北角的清潔站探訪，留意到有20名女清潔工，男清潔工只有4名。
促改善校本課後學習及支援計劃
郭偉强提及托兒服務名額競爭劇烈、申請標準主要以家庭收入為準、只限小學生等。現時政府推出在校課後託管服務試行計劃，為3,000名小學生及其家庭提供服務。工聯婦委認為當局應增加名額，並擴大至18區和初中學生，讓更多基層家庭受惠。工聯婦委亦建議政府增加低收入在職家庭子女培育津貼，減輕婦女照顧壓力，同時讓婦女有更多時間投身勞動力市場。
工聯婦委副主任程岸麗表示，部分女性為照顧幼兒，至少等到小朋友3歲大才能重投職場，可能和職場脫節。她認為政府應加強基層女性就業培訓，例如現時提倡在家工作，可教導如何使用視像會議軟件，亦可提供綜合服務，例如心理諮詢，協助婦女重新適應職場文化。