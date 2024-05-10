女性入息中位數較男性少3600元　工聯會倡推出女性半職崗位鼓勵就業

5月12日是母親節，工聯會婦女事務委員會研究顯示，本港婦女與男性的入息中位數差距，在近年逐漸擴大，差額由2021年的2,500元擴闊至去年的3,600元。工聯會認為婦女礙於要照顧家庭等原因，只能從事兼職或低收入工作。工聯會呼籲政府關注基層女性就業問題，推出婦女半職崗位、改善校本課後學習及支援計劃等。

工聯婦委根據統計處數字分析，去年女性的入息中位數是19,200元，低於整體20,500元的入息中位數，與男性入息中位數22,800元也有一定距離；月入10,000元以下的女性比例亦較男性高，兩者分別有201,900人及138,000人。