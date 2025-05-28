婚禮布置公司突結業　社交帳號一夜消失　苦主群約80人料損失近百萬

結婚本是令人期待的人生大事，有意外卻令人不知所措。近日有婚禮相關的通訊群組，傳出一間名為「Ps Wedding Decoration」的婚禮布置公司，在本周一突然無預警下結業，社交帳號均已消失，負責人疑拉閘捲款。有將於下月結婚並已預訂該公司服務的新人向《am730》稱感到無奈，形容該公司「出古惑招」；甚至有苦主稱公司兩日前仍接受落訂。直至昨晚(27日)，苦主群內已至少有80名苦主稱受影響，損失估計近百萬。海關表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進；如發現違例，會採取適當的執法行動。

苦主：隨便整一些設計圖敷衍

將於下月舉辦婚禮的苦主王小姐(化名)表示，半前年透IG找到該公司合作設計婚禮裝飾，期間一直有就設計圖作溝通；惟自上月開始，她與對方聯絡欲更改設計圖時，發覺對方開始「覆得慢」、「覆得hea」，甚至索性不回覆，令她一度欲直接打電話給對方。她指，最後一日與對方溝通是本月20日，而據知涉事公司25日當日仍有「出job」。王小姐形容該公司「出古惑」，隨便整一些設計圖敷衍她。她目前損失約6,000元。婚期在即卻發生如此「意外」，王小姐大感無奈，幸而已找到另一間裝飾公司幫忙。

另一名苦主陳小姐(化名)表示，早在今年4月已經落訂，現時損失約1.1萬元。她稱，由於朋友去年曾光顧，該公司亦已開業一段時間，且規模不細，本以為「信得過」。她指，與阿Ken聯繫的過程中，對方不拖沓，亦有按承諾準時交圖，上周一仍向她發送設計圖。惟至本周一，對方再無任何回覆，當晚更發現其IG和Facebook已帳號消失。她又指，本周一早上，單位業主已見到公司人員「拆緊嘢」，「業主無留意以為出show搬嘢」，惟下午卻發現連招牌已消失。陳小姐表示，已向警方和海關報案，亦已聯絡信用卡公司，了解可否追討損失。惟她指，負責人已經失蹤，已有心理準備，未必可追討。