安達臣道地盤天秤短期內將重新運作　工程續由涉事承建商負責

陳欽勉稱，有關地盤的天秤基座在本月內重置，早前因事故而停工的天秤，將於短期內重新運作。他重申房協重視地盤安全，已在法例要求的安全措施之外，另委聘獨立工程顧問核實天秤設計，房協採取的提升安全措施，會令項目成本增加，但相關資源值得投放，以提高工地安全。

勞工處提出67項檢控

秀茂坪安達臣道一個建築地盤，去年9月7日發生天秤倒塌意外。勞工處經調查發現，涉事的天秤安裝在一個，由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座(grillage foundation)上，而基座頂部會連接天秤腳的工字鐵。意外發生後，連接到第二層工字鐵的焊接位置焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。經徵詢律政司意見後，勞工處已根據《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，向相關持責者，包括有關承建商精進建築、分判商及個別人士，提出共67項檢控。