完成調查公共圖書館電子書借閱服務　申訴專員向康文署提6項建議

申訴專員趙慧賢今日（31日）宣布完成一項有關康文署公共圖書館電子書借閱服務的主動調查，並向康文署提出共6項建議，而康文署亦大致接納公署提出的改善建議。

個別電子書輪候以年計

截至2023年1月底，康文署轄下香港公共圖書館共有14個電子書館藏，提供逾49萬本中、英文電子書（包括有聲電子書），涵蓋消閒讀物、親子童書、藝術、文學小說、資訊科技、商業經濟，以及生活百科等類別。申訴專員公署的調查發現，在2019冠狀病毒病疫情爆發後，香港公共圖書館其中7個電子書館藏，在2020年的總使用量較2019年大幅飆升逾250%，個別電子書的預約輪候人數持續高企，輪候時間更以月甚至年計，反映部分熱門電子書供求失衡。此外，公署亦發現康文署在電子書借閱期及掌握讀者需求方面可更臻完善，以確保資源用得其所，並提升公共圖書館的服務質素。

趙慧賢表示，公署理解疫情穩定且社會各方面開始復常後，市民對借閱電子書的需求不會繼續急速上升。然而，考慮到電子閱讀乃大勢所趨，公署認為康文署應重視其電子書館藏相關的工作，持續提升公共圖書館電子書借閱服務，以推動香港的閱讀風氣。

6項建議包括：