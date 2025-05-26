宏利香港與JUST FEEL 感講建立策略慈善夥伴合作關係 支援本地學校情緒教育 促進同理心校園文化

宏利與JUST FEEL 感講 建立長期策略慈善夥伴合作關係，支持學生情緒教育校園計劃，提升學校及大眾對學生情緒健康的關注。（上圖左起）JUST FEEL 感講 董事會主席陳慧鈴、JUST FEEL 感講 共同創辦人暨執行總監楊思毅、宏利香港及澳門行政總裁白凱榮與宏利香港及澳門首席市場總監林沛為啟動儀式揭開序幕，以車匙寓意開啟心靈之門，鼓勵學生及大眾接納自己的感受與需要。

每年五月為精神健康關注月，政府和不少企業都會推出推廣活動提升大眾對精神健康的關注。近日，宏利香港宣布與本地情緒教育慈善機構JUST FEEL 感講 建立策略慈善夥伴合作關係，成為全港首間*支持校園情緒教育計劃的保險公司。雙方將與夥伴學校緊密合作，推動學生、教師及家長共建「同理心校園文化」，以支援本地小學的情緒教育。

情緒教育 從「理解」開始 情緒教育的核心在於「理解」–這不僅是單向的認知，更是雙向的對話。一方面老師家長需要理解到自己及學生的情緒需求，而另一方面同學們亦需要學習理解自己的情緒，以及如何表達感受。宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「現今學生面對學業、社交及家庭期望等多重壓力，情緒長期受到積壓，後果不容小覷。我們有責任引導下一代認識並表達感受，培養同理心，讓他們成為關愛自己及他人的未來棟樑。」她指出，情緒健康與個人整體健康息息相關，而情緒教育可從小開始。因此，宏利透過與JUST FEEL 感講 團隊合作，憑藉他們專業的情緒教育知識，攜手推動同理心校園文化，鼓勵學校及社會關注學生的情緒健康。

由2025年起，宏利將與JUST FEEL 感講 合作推出五大計劃，目標累計接觸超過100間小學以及15萬名學生、老師和家長： 宏利支持「感講夥伴學校計劃」，並首度推出「Re:FEEL 學校啟動包」 宏利與JUST FEEL感講首度推出「Re:FEEL 學校啟動包（感講夥伴學校計劃）」，為學校提供班級經營課程、溝通互動工具及文化推動諮詢作為試點。該計劃旨在促進師生與學生之間的關係，並建立同理心校園文化。​ 感講教師共學社群 全港首創*賦能教育工作者推廣社交情意教育及善意溝通的教師社群，透過跨校工作坊、講座及網上討論，教育工作者將學習如何將這些理論融入課堂教學中。 熊抱版 JUST FEEL 感講感受需要卡 卡牌以童趣插圖為特色，協助師生和親子溝通，幫助學生認識和表達自己的感受和需要，從而提升學生的情緒健康。 全港首個理財顧問情感課程 宏利與 JUST FEEL感講推出全港首個*理財顧問情感課程，裝備理財顧問的溝通技巧，以同理心建立客戶關係。 鼓勵學生和大眾表達感受的首個「My旗日」​ 「My 旗日」旨在鼓勵學生認識正負面情緒並表達自己的感受。早前舉辦的「My 旗日」旗紙設計比賽共有逾50間小學、2,700位學生參與，收集逾千份創意作品。優秀的學生旗紙作品早前於啟德零售館2 G樓中庭展出，正式為是次策略慈善夥伴合作揭開序幕。部分得獎旗紙將於今年第四季舉辦的「My旗日」活動派發予大眾，以提升大眾對情緒的認識。

優秀的學生旗紙作品早前於啟德零售館2 G樓中庭展出，吸引家長和學生駐足欣賞得獎作品。

熊抱版 JUST FEEL 感講感受需要卡

從校園到社會 宏利提倡「身」、「心」、「財富」三方面提升個人健康 宏利一直積極提倡「身心智富」的理念，強調在財務、精神和身體健康三方面取得平衡的重要性，從而獲得健康豐盛的人生。此次合作秉承了宏利「全球影響力議程」（Impact Agenda）關於幫助大眾締造健康福祉的重要承諾，亦透過JUST FEEL 感講的專業知識與校園網絡，讓情緒教育深入社區。JUST FEEL 感講 共同創辦人暨執行總監楊思毅表示，非常感謝宏利慷慨支持本地學校系統化推動善意溝通和社交情意教育。他指出，宏利重視客戶的身心健康，與JUST FEEL的願景不謀而合，期待日後雙方攜手合作，轉化學校和家庭的溝通文化，從而提升學生的情緒健康。 * 截至2025年2月，根據與香港主要人壽保險公司贊助的其他社區投資合作項目比較。 （資訊）