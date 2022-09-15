宣道會鄭榮之中學全校停課 疫情走勢要觀察多數日

中秋節長假期過後，本港新冠肺炎確診數字昨續徘徊7,000多宗，單日增7,579宗個案。當局說，每日公布的快速測試數字，均反映兩、三日前的情況，故要觀察多數日才能判斷疫情走勢。學校昨呈報1,652宗師生陽性個案，其中大圍宣道會鄭榮之中學過去一周有53人確診，衛生防護中心建議全校停課一周。當局亦發現，黃竹坑香港仔工業學校宿舍20間房有15間出現個案，宿生要撤離檢疫。
全港991間學校昨呈報1,414宗學生及211宗教職員陽性個案，有38間學校共46個班級要暫停面授課一周。全校有25班的宣道會鄭榮之中學，在4D班早前停課一周後，校內陸續再有師生染疫，近日16班共39名學生和14名教職員確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，暫未知校內傳播原因，但涉及人數和班別較多，故穩妥起見要求全校停課。
香港仔工業學校宿舍75%房間有個案
香港仔工業學校過去兩日共5班要停課一周，涉及30名確診學生，當中26人分別居於兩個宿舍，宿舍20間房有15間出現個案。張竹君稱，宿舍近期無大型活動，料因共用洗手間等設施導致傳播，所有宿生已撤離檢疫。
當局昨公布的數字，是前日(13日)中秋長假後首個工作日新增的個案。疫情連續3日徘徊7,000多宗，張竹君說近日數字雖輕微回穩和減少，但昨公布的5,279宗快測本地個案，由於部分需要進行核酸覆檢，故實為反映兩、三日前的情況。她續說，各類指標近日均見回穩，但疫情趨勢仍要觀察多幾日。
醫管局昨公布多10名介乎72至99歲的患者離世，他們均有長期疾病。當局指，本港5月起計的病死率約0.1%，換言之與政府早前公布的流感死亡率相若。
私院設423床收公院病人 使用率75.9%
另外，私家醫院現提供423張病床，接收公立醫院轉介的住院病人，截至前日下午5時入住率為75.9%。醫管局為緩減醫管局因抗疫而調整非緊急服務的影響，會繼續轉介毋須住院的公立醫院病人，到私家醫院接受醫療服務。
日前內地有網民公開沒打針來港仍可取得「疫苗通行證」的攻略，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨認為觀感上不理想，亦違背疫苗接種政策。立法會議員田北辰亦批評，政策有矛盾、觀感上難服眾，促港府盡快堵塞防疫漏洞。