實驗室自動化 提升檢測效率

在醫學診斷上，實驗室化驗是重要的一環，涵蓋血液、化學、微生物、病理組織及分子診斷等不同範疇。隨自動化、數碼病理及人工智能(AI)發展，無論檢測效率和準確度都有所提升，亦有助傳染病的防控，及優化醫療資源的分配。 聖德肋撒醫院組織病理化驗室主管簡志恒醫生表示，實驗室化驗對於疾病診斷十分重要，「以癌症為例，乳癌需要分辨是荷爾蒙受體陽性類型，還是HER2類型，手術後會即時做檢測；肺癌也會做PD-L1免疫染色。化驗的準確度十分重要，因為會影響用藥決定。」

提升速度及準確度 現時實驗室已有一定自動化程序，能夠大大提升檢測效率，例如子宮頸癌HPV篩查，結合了柏氏抹片及HPV PCR檢測，由從前的1至2星期出報告，縮短至3天有結果。簡志恒認為，「自動化減少了人手重複工序，不少人會擔心自動化會令準確度下降，實情剛剛相反，因為人手處理大量組織染色需時很長，或使組織『浸』得太長時間，令樣本質素難以保持標準，或使檢測結果有誤。如組織處理步驟由機器自動化執行，除可增加吞吐量，也減少這些誤差。所節省的時間可用於個案討論或者質素控制等，令結果更為準確。」





有助應對疫情 對於公共衛生方面，實驗室自動化也帶來不少好處，香港中文大學醫學院微生物學系臨床助理教授賴貫之醫生舉例，「即使幾百名病人同時出現呼吸道感染徵狀，需要分辨是流感、新冠病毒、鼻病毒等，化驗只需幾小時便有結果，而且可自動生成報告，讓醫生可以及早對症下藥，減低傳播風險。檢測數據也有助預測疫情走勢，及提升病人分流和隔離。」另一例子是新型多重耐藥的耳念珠菌，可在醫院內爆發，若體弱病人受到感染，可以致命。「它離開人體幾周都不會死亡，傳染風險很高。傳統培養需要2至7天才可知是否耳念珠菌感染，自動化PCR檢測則只需數小時即可確認並處方合適抗生素。院內篩檢數據有助感染控制及追蹤傳播路徑。」



數碼化迎接AI 對於人工智能的引入，簡志恒認為現在仍是起步階段，並未正式臨床應用，「我們現正開始將樣本玻璃片數碼影像化，由於相片需要極高解像度，對於儲存容量的需求很大。幸而現時數碼儲存成本愈來愈便宜、體積愈來愈小，相對儲存玻璃片較有優勢。至於AI，相信再等技術成熟一些，日後就可以利用數碼化影像作分析及風險評估，加強診斷的準確性和效率。」