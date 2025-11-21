專業人士來電數目增 防虐兒會去年錄207懷疑個案

婁小君(右)估計，心理虐待和性虐待等因較難察覺而未有人舉報；旁為張志雄。(羅庸軒攝)

防止虐待兒童會的求助及親子支援熱線，上年度共接獲1,144宗熱線舉報及諮詢服務，當中207宗屬懷疑虐兒個案，涉及241名兒童。最多受害兒童年齡介乎6至8歲，其次為3至5歲，而整體主要涉及身體虐待，該會估計心理虐待和性虐待等因較難察覺而未有人舉報。

在2024至25年度，防止虐待兒童會接獲的207宗懷疑虐兒個案當中，共涉及234名懷疑施虐者，近七成都是家庭成員，亦有13宗個案雙親都有份施虐。除佔五成六的身體虐待個案，疏忽照顧和心理虐待亦各自佔一成多，該會解釋身體虐待數字較高，緣於兒童身上傷痕較易被發現，而疏忽照顧、性侵犯和心理虐待等，料因問題較難辨識或察覺其嚴重性而未有人舉報。