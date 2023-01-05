小天瑜點頭回應爸爸說話 馬浚偉語音短訊打氣賀新年「很感動很感恩」

7歲女童周天瑜在2018年患上橫紋肌肉瘤後，在2020年手術時，不幸再遭遇醫療事故變「植物人」。早前馬浚偉曾邀請周爸爸上電台節目接受訪問，希望更多人關注天瑜的情況，昨天周爸爸再於fb發文指，感謝馬浚偉再主動向他發短訊，為他們一家打氣及祝賀。

天瑜點頭回應周爸爸的說話

上月底，小天瑜因臉部紅腫再度入院，於除夕當日，周爸爸上載一段片段，指天瑜的紅腫已康復，而且在2022年最後一天給他驚喜，就是爸爸跟天瑜說話時，天瑜輕輕點頭以作回應。周爸爸昨日發出帖文，指下午突然收到「馬仔哥哥」的語音訊息，貼出馬浚偉傳給他的錄音短訊，馬浚偉於錄音中表示，自己看到該片段後，十分感動，「我看到天瑜的點頭回應是真的，不是一些不經意的郁動，她真的聽到你說話後點頭回應，我很開心，希望她繼續治療，神經控制和各方面可以康復起來，而且她的眼睛也郁動多了許多，很感動，我很感恩」，最後為天瑜一家人打氣，祝他們新年快樂。