尖沙咀大火｜消防：消防裝置未啟用增救火難度　起火原因待查將視察大廈有否坍塌風險 (持續更新)

【10:30更新】尖沙咀海員之家、中間道建築地盤四級火，焚燒逾9小時後，今早(3日)8時半大致救熄，警方及消防指，火場地盤面積大，大廈的消防裝置未啟用，增加救火難度，起火原因則有待調查。

動用250名消防救護員 疏散170人

消防指，地盤面積達60乘40米，樓高48層，同時多層起火，蔓延外牆棚架物料，由於昨晚乾燥大風，火舌更波及鄰近5座大廈。在火警中，消防動用250名消防及救護員、66輛消防車，4輛救護車、2條喉及3隊煙帽灌救，同時出動煙火特遣隊、無人機隊協助高空勘察火勢，稍後坍塌搜救隊勘察工場棚架外牆有否坍塌的風險。火警期間，消防及警方疏散附近170名市民，1人受驚不適送院，另1人自行求醫，火警成因仍在調查中。

消防解釋，救火過程面對多項困難，包括地盤無正規消防裝置，消防員要攜帶重型水泵到高層滅火；地盤內亦有大量木板及鐵枝等建材，阻礙消防員推進，以及現場燈光昏暗要有足夠照明器材，目前人員在地盤不停灑水降溫，以防死灰復燃。

警籲市民續遠離現場

警方表示，事件中調動東西九龍及港島總區人員在附近協助散疏封路，疏散大廈包括緬甸台恆星樓及重慶大廈等。民政總署亦已開放油麻地梁顯利社區中心作臨時庇護，暫有12人入住，目前港鐵尖東及尖沙咀站仍然封閉，呼籲市民繼續遠離現場，留意道路重開消息。