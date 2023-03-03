尖沙咀大火｜消防：消防裝置未啟用增救火難度　起火原因待查將視察大廈有否坍塌風險 (持續更新)

【10:30更新】尖沙咀海員之家、中間道建築地盤四級火，焚燒逾9小時後，今早(3日)8時半大致救熄，警方及消防指，火場地盤面積大，大廈的消防裝置未啟用，增加救火難度，起火原因則有待調查。
動用250名消防救護員 疏散170人
消防指，地盤面積達60乘40米，樓高48層，同時多層起火，蔓延外牆棚架物料，由於昨晚乾燥大風，火舌更波及鄰近5座大廈。在火警中，消防動用250名消防及救護員、66輛消防車，4輛救護車、2條喉及3隊煙帽灌救，同時出動煙火特遣隊、無人機隊協助高空勘察火勢，稍後坍塌搜救隊勘察工場棚架外牆有否坍塌的風險。火警期間，消防及警方疏散附近170名市民，1人受驚不適送院，另1人自行求醫，火警成因仍在調查中。
消防解釋，救火過程面對多項困難，包括地盤無正規消防裝置，消防員要攜帶重型水泵到高層滅火；地盤內亦有大量木板及鐵枝等建材，阻礙消防員推進，以及現場燈光昏暗要有足夠照明器材，目前人員在地盤不停灑水降溫，以防死灰復燃。
警籲市民續遠離現場
警方表示，事件中調動東西九龍及港島總區人員在附近協助散疏封路，疏散大廈包括緬甸台恆星樓及重慶大廈等。民政總署亦已開放油麻地梁顯利社區中心作臨時庇護，暫有12人入住，目前港鐵尖東及尖沙咀站仍然封閉，呼籲市民繼續遠離現場，留意道路重開消息。
尖沙咀大火｜建築地盤四級火 焚燒逾9小時大致救熄
【09:15更新】尖沙咀海員之家、中間道建築地盤四級火，消防通宵灌救，大火影響附近多座樓宇，消防派人到附近大廈戒備，防止火勢蔓延，約130人疏散，暫沒接獲受傷報告。受火警影響，彌敦道介乎佐敦道至梳士巴利道封閉，九巴途經該區的巴士路線會改道行駛，班次或因而有所延誤。
警消防稍後交代案情
現場為中間道國際電信大廈旁，屬帝國集團興建中42層的「海員之家」(MARINERS' CLUB)大廈地盤，消防深夜11時許接獲火警報告，約半小時後將火升為3級，到凌晨１時46分為四級，動用2條喉及2隊煙帽隊灌救，又派出煙火特遣隊，並用無人機協助。火警焚燒逾9小時，火勢於上午7時31分受到包圍，到上午8時08分受控，並於上午8時30分大致被救熄。至今部分樓層火勢仍未熄滅，外牆棚架及安全網已燒毀，中層及低層的火勢救熄，外牆一個吊船燒至搖搖欲墜。警方及消防稍後交代火警案詳情。
2名途人不適入院
火警期間，大量火屑及雜物飛墮街上。警方到場疏散在附近路面上的人，表示火警中有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，2名傷者是途人。消防出動多條喉及煙帽隊撲救，並搜尋有沒有人被困。