尼格風球｜梁榮武拆解深秋掛8號風球原因　影響或至周五

強烈熱帶風暴「尼格」今日(2日)早上約7時集結在香港之東南約240公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。隨著本港風勢將進一步增強，天文台在早上11時40分表示，將於下午1時40分或之前發出8號烈風或暴風信號。

深秋熱帶氣旋變數多 料影響至周五

香港氣象學會發言人梁榮武接受電台節目訪問中表示，在深秋季節，熱帶氣旋的移動及強度變數多，從天文台的人造衛星圖像看到強烈熱帶風暴尼格由昨日到今日，有減弱跡象，雖然一方面很接近香港，但另一方面在減弱，但相信為公眾安全，要認真考慮發出8號信號的需要性。

被問到預測尼格對本港的影響會維持多久？梁榮武指尼格移動速度相當慢，現時速度為每小時10公里，比一般熱帶氣旋更慢，根據天文台資料，料明日(3日)起風力慢慢減弱，相信至周五4日所有風球亦會除下。另外，他稱料尼格將會減弱，威脅不會很高，惟現時有東北季候風風力，兩者疊加帶有互補作用。他又提醒，現時吹偏北風，故如市民前往北面較開揚的地方要小心大風影響。