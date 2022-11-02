尼格風球｜梁榮武拆解深秋掛8號風球原因　影響或至周五

強烈熱帶風暴「尼格」今日(2日)早上約7時集結在香港之東南約240公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。隨著本港風勢將進一步增強，天文台在早上11時40分表示，將於下午1時40分或之前發出8號烈風或暴風信號。
深秋熱帶氣旋變數多 料影響至周五
香港氣象學會發言人梁榮武接受電台節目訪問中表示，在深秋季節，熱帶氣旋的移動及強度變數多，從天文台的人造衛星圖像看到強烈熱帶風暴尼格由昨日到今日，有減弱跡象，雖然一方面很接近香港，但另一方面在減弱，但相信為公眾安全，要認真考慮發出8號信號的需要性。
被問到預測尼格對本港的影響會維持多久？梁榮武指尼格移動速度相當慢，現時速度為每小時10公里，比一般熱帶氣旋更慢，根據天文台資料，料明日(3日)起風力慢慢減弱，相信至周五4日所有風球亦會除下。另外，他稱料尼格將會減弱，威脅不會很高，惟現時有東北季候風風力，兩者疊加帶有互補作用。他又提醒，現時吹偏北風，故如市民前往北面較開揚的地方要小心大風影響。
過往天文台11月曾掛波13次
他又說在秋天，東亞地區的反氣旋，吹北風，如熱帶氣旋向北行，就會逆風而行，一般情況都難以接近到華南沿岸，因此在深秋季節，熱帶氣旋正面吹襲或接近香港的機會相當低。
翻查資料，自1946年起，天文台在11月曾發出過13次熱帶氣旋警告信號。當中1954年及1972年更分別掛8號風球或以上，巧合的是，兩個熱帶氣旋同樣名叫「柏美娜」。至於對上一次，天文台在11月發出熱帶氣旋警告信號，則是2018年的超強颱風「玉兔」，令當年的11月1日香港3號強風信號維持了逾13小時。