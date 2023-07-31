居屋2023懶人包｜申請居屋、6大新居屋苑呎價地點、白表綠表申請資格、入息上限

居屋懶人包2023｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，要知道買居屋上車是不少香港人的夢想，今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。有意於年中申請2023年居屋人士可閱讀以下內文，了解綠表及白表申請資格、入息上限、申請方法、日期、程序及相關居屋地點、價錢、實用面積等資訊，到今年第四季攪珠、明年第一季揀樓時便有定兩手準備！ 【7月20日最後更新】

居屋 2023 申請 時間︰7月31日起 新一期居屋今年7月31日可申請，今期居屋6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售，共有9,154伙是復建居屋以來最多的一次，售價由149萬元至494萬元，當中逾八成單位來自市區，為近年罕見。 申請時間：2023年7月31日接受申請

攪珠時間：2023第四季

揀樓時間：2024年第一季

關鍵日期：2025年4月底至2026年3月底不等

售價：149萬元至494萬

實用面積：278平方呎至518呎

今期居屋沒有「納米盤」，單位面積由278平方呎至518呎。至於各屋苑的預計關鍵日期，則2025年4月至2026年3月不等。而今期居屋樓王，便是平均呎價高達9,390元的啟德啟悅苑，樓價介於223萬至494萬元之間。 ▼ 申請 居屋 2023｜6個屋苑新盤詳細資料 ▼ 苑

申請 居屋 2023｜6個屋苑新盤地點名周邊配套 居屋2023 6個新屋苑中，地點最方便便要數位於市區的啟德啟悅苑，以下便為大家列出各屋苑配套： 啟德啟悅苑 ： 樓下便是港鐵宋皇臺站，前往九龍城又有不少民生配套及街城小店，附近亦有多個公園及遊樂場，如宋王臺遊樂場、亞皆老街遊樂場，步行10分鐘亦可達天光道遊樂場。 屯門兆翠苑： 屯門兆翠苑面向屯門避風塘，鄰近私人樓宇南朗海灣及御海灣，消費生活配套可步行到附近的屯門中央廣場或新屯門中心。交通方面，兆翠苑樓下便是輕鐵屯門泳池站，而屯門南延綫預計2030年通車後，由西鐵綫現時的屯門站向南延伸，第16區中途站將會與兆翠苑只有一街之隔。 元朗朗天苑： 元朗朗天苑鄰近朗天路及青山公路屏山段交界，附近有齊運動及康樂設施、零售設施等，亦鄰近朗逸豪園、御豪山莊等屋苑，但消費生活配套便要乘車前往元朗廣場或大橋街市。交通方面，朗天苑最鄰近的港鐵站為朗屏站，輕鐵站屏山及水邊圍站距離朗天苑約15分鐘步程。 觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑： 觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑鄰近安達臣道，要步行或乘車到秀茂坪商場才有生活消費，或要乘車到APM商場才有較大型的廣場，附近亦有多個球場及公園待休閒設施。

居屋 2023 ｜綠表、白表申請條件 居屋2023今年7月31日開放申請，根據過往申請形式和條件，綠表和白表申請人均需要符合以下基本條件。 居屋綠表申請條件： 年滿 18 歲

房委會轄下公屋住戶

房協轄下甲類出租屋邨住戶

房委會轄下中轉房屋認可居民

持有由房委會發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》的住戶

房委會「長者租金津貼計劃」受惠者

持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員 居屋白表申請條件： 年滿 18 歲及於香港住滿 7 年

私營房屋住戶

房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

「租置計劃」下購得單位不足 10 年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員

申請居屋2023｜入息上限、資產限額 綠表申請人資格或被收緊 現時綠表人士申請居屋毋需接受審查，因其為公屋戶入息和資產限額已滿足居屋要求。唯因蔡天鳳碎屍案被告之一、死者前家翁鄺球，被揭發以綠表資格購入居屋單位，但同時名下亦持有市值逾7,000萬元的加多利山豪宅，房委會近日亦討論是否收緊綠表買家資格，尤其是資產限制，當局建議與白表買家「睇齊」。 到時綠表買家申請購買居屋時，在居屋申請截止日期之前的24個月起計，直至簽署買賣合約，申請者及申請表上的家庭成員，均不得擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業或物業的權益，又或在該時段內簽訂任何協議購買物業，或持有公司而間接擁有住宅物業權益。 居屋2023｜房委會擬收緊綠表人士資格 買樓前兩年或不可在港擁物業 白表申請人家庭入息上限及資產限額 至於今期居屋白表家庭入息及資產限額，擬分別為6.2萬及147萬元，單身人士減半，兩者限額均較去年下調。 家庭人數 每月入息限額 資產限額 1人 $31,000 $735,000 2人或以上 $62,000 $1,470,000

申請居屋2023｜申請3大方法 據過去申請居屋安排，現時有3種方法申請居屋： 網上申請（網址） 親身遞交（房屋委員會客務中心及各屋村辦事處） 郵寄 （郵寄地址：九龍橫頭磡南道3號 香港房屋委員會客務中心第一層平台 「居屋」及「房協資助出售單位」） 申請居屋2023｜居屋申請費用 一般居屋申請費用為270元；「白居二」申請費為230元。若同時申請，申請費用合共500元。 申請類別 申請費用 居屋 $270 白居二 $230 居屋＋白居二 $500 居屋2023｜申請費用支付方式 網上申請居屋的申請者可以有效的信用卡付款；但郵寄／親身遞交申請表人士便只可以劃線支票或銀行本票繳交。 申請方式 支付方式 網上申請 申請者或其他人持有的有效信用卡（Visa、MasterCard、JCB 或 UnionPay 銀聯）在網上即時繳交。 郵寄／親身遞交申請表 申請者須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳交。支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。

申請居屋2023｜填寫申請注意事項 表格更改位置旁邊簽名 如果居屋申請人選擇親自遞交或郵寄申請，申請人必須使用黑色或藍色原子筆填寫，並使用字母大寫填寫所有英文內容。如有任何更改，應在更改位置旁邊簽名以確認更改真實，千萬不要只刪除或使用塗改液修改。為免申請不被接納，建議有任何問題應重新填寫。 重複申請將被取消資格 如果居屋申請人以郵寄申請同時於網上申請，有機會被房委會視為重複申請及取消相關申請，房委會亦不用退還已繳交的申請費。以下是重複申請的定義： 申請者及表內家庭成員只能遞交一份申請表

若申請者和其家庭成員分開申請，亦被視為重複申請

透過多於一種途徑遞交相同申請

申請居屋2023｜ 綠表、白表居屋按揭詳情 綠表申請人 綠表申請人可以申請最高95%按揭，最長25年按揭年期。 白表申請人 申請最高90%按揭，最長25年按揭年期，銀行亦會根據屋苑樓齡提供不同成數按揭及還款年期： 屋苑樓齡為 19 年或以下，銀行較願意提供九成按揭，以及最高 25 年還款期。

19 年以上單位，由於臨近房委會擔保期，銀行未必會批足九成按揭，或者需要削減還款年期和壓力測試。

20 年以上的樓齡，銀行則視乎餘下的擔保期，提供較短的還款期以及較低的按揭成數，或需要簽下協議，要求申請人當居屋過了擔保期，便要令按揭貸款降至 6 成。

30 年以上的居屋，銀行一般只能做到最高六成按揭，並會要求申請人進行壓力測試，而已經補地價的當私樓計算則不受影響，可以申請按揭保險。