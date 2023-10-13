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2023-10-13 07:00:09

居屋2023｜揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果懶人包 (持續更新)

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居屋2023｜居屋揀樓懶人包，教你了解揀樓、收樓、攪珠結果。

居屋2023｜居屋（居者有其屋計劃，英文：Home Ownership Scheme）已於10月5日進行攪珠，今期居屋推出六個屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、觀塘安樺苑、觀塘安麗苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑。以下《am730》為讀者整理居屋攪珠結果、揀樓程序、買樓程序、重要日子、購買手續、收樓及驗樓資訊。

居屋2023｜居屋揀樓懶人包，教你了解揀樓、收樓、攪珠結果。

居屋2023｜居屋新盤資料全面睇

據房屋署資料顯示，今次推出6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑，共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元，於明年初揀樓。

  • 安楹苑（1,140伙，售價171萬至394萬元，實用面積282至478呎，關鍵日期：2025年7月31日）
  • 安樺苑（990伙，售價181萬至377萬，實用面積296至495呎，關鍵日期：2025年8月31日）
  • 安麗苑（1,380伙，售價169萬至376萬，實用面積278至497呎，關鍵日期：2025年8月31日）
  • 啟悅苑（2,046伙，售價223萬至494萬，實用面積278至475呎，關鍵日期：2025年10月31日）
  • 朗天苑（518伙，售價179萬至372萬，實用面積280至454呎，關鍵日期：2026年3月31日）
  • 兆翠苑（3,080伙，售價149萬至318萬，實用面積281至518呎，關鍵日期：2025年4月30日）

居屋2023懶人包｜申請居屋、6大新居屋苑呎價地點、白表綠表申請資格、入息上限

居屋2023｜6個屋苑新盤-啟德啟悅苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-觀塘安楹苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-觀塘安樺苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-觀塘安麗苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-屯門兆翠苑。（am730製圖） 居屋2023｜6個屋苑新盤-元朗朗天苑。（am730製圖）

居屋2023｜遞交居屋申請表

此前申請者成功遞交居屋申請後，會獲發一組申請書編號，綠表申請者以「G」開頭，白表申請者則以「W」開頭；而參加「家有長者優先選樓計劃」的申請人，則會獲發兩組，一組為長者隊，一組為家庭隊。

所有申請書編號的最後兩位數字，即為分組號碼，房委會將根據申請編號攪珠，以編排不同組別的揀樓次序。

房委會於指定日期，會以電腦進行居屋攪珠抽籤，隨機選出分組號碼。以下為例子：

  • 攪珠次序若為92、31、59，代表申請書編號最後兩個數字是「92」的申請者，將是排第一的揀樓組別；而同一組別內的申請者，則以申請類別及電腦排序，再決定揀樓次序。

居屋2023｜攪珠結果一覽

「出售居者有其屋計劃單位2023」攪珠結果：

  • 頭10組號碼依次為：92、31、59、78、01、36、20、68、69、48

「白表居屋第二市場計劃2023」攪珠結果：

  • 頭10組號碼依次為：31、08、27、38、83、71、20、80、95、58

抽中前籌有很大機會能進入揀樓程序，不過，揀樓時亦有一系列程序及步驟需要進行。

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居屋2023｜揀樓優先次序

據房委會公布，按申請類別的揀樓次序如下：

  1. 受公屋清拆計劃影響的家庭申請者
  2. 受中轉房屋清拆計劃影響的家庭申請者
  3. 綠表白表家庭申請者
  4. 受公屋清拆計劃影響的一人申請者
  5. 受中轉房屋清拆計劃影響的一人申請者
  6. 綠表白表一人申請者

當中，房委會定義綠表申請者為參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者及其他綠表家庭申請者；白表申請者則為參加「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者、其他核心家庭申請者、非核心家庭申請者。

居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖） 居屋揀樓次序、收樓手續、驗樓清單、攪珠結果等攻略（am730製圖）

居屋2023｜居屋揀樓程序五部曲

揀樓程序分為5個步驟，若你是攪珠結果的幸運兒，必須留意以下的程序，了解揀樓時的注意事項，包括處理簽署合約、落訂金、辦理樓契、付印花稅等手續，方可正式等待收樓及驗樓。

第一步：

房委會將要求申請人提交入息及資產申報表，提交後，合資格申請人將收到房委會發信通知，並前往居屋銷售小組揀樓。

第二步：

綠表及白表申請人需帶備銀行本票以及支票簿，再輪流按上述的優先次序揀樓。

第三步：

認購單位當日，會同時簽署買賣合約及落訂金，白表不少於樓價10%而綠表則不少於5%

  • 綠表申請者：一張銀行本票，抬頭為「香港房屋委員會」，用以支付樓價5%的訂金。若上述本票金額不足選購單位樓價的5%，訂金餘額須即時以個人支票方式繳付。（參考：居屋2023的銀行本票銀碼為7.4萬）
  • 白表申請者：一張銀行本票，抬頭為「香港房屋委員會」，用以支付樓價10%的訂金。若上述本票金額不足選購單位樓價的10%，訂金餘額須即時以個人支票方式繳付。（參考：居屋2023的銀行本票銀碼為14.8萬元）

第四步：

待新居屋取得入伙紙後，買家將收到房委會代表律師，通知辦理樓契等一系列文件。入伙紙取得日期可參考居屋落成日期。

第五步：

在房委會代表律師見證下簽訂樓契，亦需於30日內繳付印花稅（按照第2標準稅率），買家需於契約列明日期前付清餘款。

此外，收到房委會律師書面通知簽樓契時，買家則要為申請按揭作準備，而有房委會提供擔保期，按揭成數一般可達九成或以上、年期25年；律師費方面則約6千至9千元不等，可選用房署律師或自行委託律師辦理。

居屋2023｜居屋揀樓懶人包，教你了解揀樓、收樓、攪珠結果。

居屋2023｜申請按揭

根據房委會資料，準業主可與已跟房委會簽訂「按揭保證契據」的銀行和財務機構，洽談指定的特惠按揭貸款條件。當中包括貸款額可高達樓價的 95%（綠表申請者）或 90%（白表申請者）、還款期限最長為25年及利率年息最高為有關銀行、財務機構所定的最優惠貸款利率減半厘。

自2022年11月1日起， 除按參考最優惠貸款利率制定的按揭計劃（P按）外，準業主亦可申請香港銀行同業拆息制定的按揭計劃（H按）。

居屋2023｜居屋收樓程序

業主到律師樓完成正式交易程序後，一眾準居屋業主所選購的新居屋，或綠置居項目亦將接近收樓，等待一切準備就緒，房委會便會向業主發出「收樓通知信」，準業主即可按通知信上指示，致電所屬管理處預約收樓。

收樓時，管理處會給予單位及所屬信箱鑰匙，以及一份《裝修指引》，業主屆時便可自行安排，或委託驗樓師驗樓，並於收樓後7日內，向房委會提交「損壞情況報告表」，因此期間業主需把握機會要求房委會執修，否則之後裝修師傅可能就執修工程而徵收額外費用。以下為收樓3大程序：

第一步

房委會寄出「收樓通知信」，業主自行致電管理處安排收樓，期間需準備以下一系列文件，包括：

  • 收樓通知信正本
  • 業主身分證及身分證影印本
  • 完成單位買賣證明文件正本及影印本
  • 銀行月結單影印本，以便辦理管理費自動轉帳等

第二步：

收鑰匙及裝修指引，需於七日內提交執修報告，以便要求房委會進行執修

第三步：

執修完成後便可開始裝修，若為綠表買家，則須於60天內，交回原有公屋單位予房委會；亦可申請延期交還最多延期30日，但期間要繳交三倍的公屋租金作為佔用費。

居屋2023｜驗樓注意事項

有關驗樓事項，由於房委會新居屋的交樓標準為清水樓，即只有白色牆身，廚廁磁磚及基本設備 ，亦不設地磚、廚櫃、間隔牆及裝修飾面，故業主需要先裝修方可入住。若為居屋裝修設計前，如發現問題，可要求房署跟進修繕工作，考慮到過往新居屋交樓質素只屬一般，業主有必要仔細檢驗。

綜合居屋業主反映，居屋常見的驗收問題，包括空心磚、地板傾斜、窗戶漏風、油漆手工參差、門鉸位有聲響、門框邊有罅隙、水龍頭或鋅盆排水管滲水等。至於業主驗樓時，可在瑕疵位貼上告示貼，建議將不妥當地方拍照記錄，業主亦最好事前準備一張詳盡驗樓清單方便自己。

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居屋2023在7月31日接受申請，預計今年第四季攪珠，明年第一季揀樓…...詳情按此

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2023年居屋會以市價62折定價，最便宜單位在元朗的朗天苑，售價為149萬元。 如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，首期只需7.45萬元就可以上車…...詳情按此

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