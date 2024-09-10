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2024-09-10 17:43:18

屯門中一生遭同學勒索3萬元　警拘7初中生

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屯門中一生遭同學勒索3萬元　警拘7初中生

屯門中一生遭同學勒索3萬元　警拘7初中生。(資料圖片)

屯門一名中一姓梁的男學生遭多名同班同學勒索，涉款共約3萬元。警方在回覆查詢時指，經調查後逮捕7名涉案男童，年齡介乎12至13歲，他們已獲准保釋候查。

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威嚇向老師舉報上堂吃零食

據報道，被勒索男生的母親在今年5月為兒子整理書櫃時，發現存錢袋內3萬元現金不翼而飛，遂追問兒子及檢查其手機對話紀錄，才揭發兒子過去多次被同班同學威脅，要求他交出現金及增值遊戲點數，否則會向老師舉報其在上堂偷吃零食。

梁母表示，為了兒子的身心健康，決定為兒子安排轉校，並辭職陪兒子留家自學，直至他獲得學位。梁母稱沒想追究涉事學生，只盼他們知錯能改，惟至今仍未收到有誠意的道歉。她說：「我自己都係做媽媽，我唔係要迫到佢哋絕路，我係想佢哋知錯。」

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教育局：非常關注事件  要求學校嚴肅跟進

警方表示，屯門警區在今年5月9日接獲46歲女子報案，指其13歲兒子在屯門區一所中學內遭數名男童勒索約3萬元。警方經調查後在6月28日拘捕7名12至13歲本地男童，涉嫌「勒索」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

教育局就非常關注事件，指在知悉後已即時向學校了解，要求學校嚴肅跟進，並適時向局方呈交報告。涉事學校已啓動危機處理小組處理事件，為有需要學生提供適切輔導及聯絡家長跟進，局方會繼續與學校及家長保持聯繫，提供適切意見及支援。

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