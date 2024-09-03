屯門公屋戶手推車花盆掛窗外 街坊斥危險：望到都怕

香港寸金尺土，公屋地方細少，有住戶為慳位竟無視他人危險，向窗外空間「動腦筋」。無綫節目《東張西望》近日報道，屯門寶田邨竟有20樓住戶把多個大花盆和手推車直接掛放在窗戶外面，無視途人安全，若跌落街恐生悲劇，街坊人心惶惶，惟多次投訴也無改善。

早前《東張西望》曾報道有屋苑住戶將雜物放在窗戶外面，危及途人安全。最近節目再接到投訴，觀眾譚先生報料指，屯門寶田邨6座20樓有一單位住戶把數個白色大花盆和1台兩輪手拉車直接放在窗戶外面的曬衣架附近，其居住第7座的親戚往窗外看就能見到，形容在1年半前已發現該情況，直言非常危險，譚先生指「若一跌落街，下面嗰度已經係垃圾房附近，有好多清潔工人出入，咁大盆花跌落街好危險，同埋你呢啲嘢唔可以擺出窗外。你咁大個花盆如果跌咗落街，砸到人後果好嚴重」，不少街坊均擔心會發生意外，危及邨民安全，直言「望到都怕」，亦有人稱只能「自求多福」。

投訴人稱辦事處無視投訴 《東張》介入 譚先生透露自去年8月開始已向屋邨辦事處投訴4、5次，但未有解決問題，直斥屋邨管理差無視投訴，只盼屋邨管理人員能勸籲涉事住戶收回花盆， 《東張西望》節目組向寶田邨物業服務辦事處查詢，職員回應指需先行了解一下。房屋署及後回覆查詢表示，6座有關單位租戶接到警告後，已把掛放在外牆的物件拿回屋內。從今年第4季起，住戶在窗戶、露台或樓宇外掛放有墜落風險的物件，警告無效的話，扣分會增至7分。