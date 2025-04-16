屯門委任區議員葉吉江逆線撞車 被捕時呆滯有酒氣 認危駕候判

屯門委任區議員葉吉江涉去年8月在上水逆線駕駛私家車，與一輛的士迎頭相撞，被控危駕及醉駕兩罪。他今日（16日）於粉嶺裁判法院承認一項危險駕駛罪，另一項「在酒類的影響下駕駛汽車」罪則獲撤控。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至5月9日判刑，以待索取社會服務令報告，強調仍會考慮所有判刑選項，被告續准以原有條件5000元保釋。辯方求情指，案發後被告已聘請司機，不再親自駕駛，望法庭念被告對社會的貢獻而輕判。

准保釋5.9判刑

61歲被告葉吉江，報稱退休人士，2024年獲委任成屯門區區議員。他承認一項危險駕駛罪。控罪指，他於2024年8月1日在上水古洞路近金坑路，在道路上危險駕駛一輛私家車。另一控罪指，他被控於同日同地受酒類的影響，以致沒能力妥當地控制該汽車。控方在庭上播放事發時的行車紀錄儀片段，並指被告有一項8年前的醉駕定罪紀錄，及1項不小心駕駛的交通紀錄。