工權會統計工作致命個案以猝死最多　冀當局研就「過勞死」立法

工業傷亡權益會統計，今年截至12月22日，所有行業的工作致命人數有118人，較去年同期的76人，升幅達五成半。致命個案的意外類型以猝死最多，有54宗，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，不少猝死個案經解剖，歸納為個人健康或疾病問題，但她期望可以進一步研究誘發這些問題是否與工作有關，例如是否工作時間過長、工作量太大或過熱等，再決定是否需要補償。

建造業投放資源提供身體檢查 其他行業不普及

蕭倩文在港台節目《千禧年代》說，建造業越來越多會投放資源，向僱員提供身體檢查，但在其他行業不太普及，她期望其他行業亦可以普及，並考慮與當局的地區康健中心合作，為僱員提供身體檢查。