本地
2025-12-26 11:59:51

工權會統計工作致命個案以猝死最多　冀當局研就「過勞死」立法

a1a8abc3-0a5a-43a4-867d-d871447e4974_0_0.jpg

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。(資料圖片)

工業傷亡權益會統計，今年截至12月22日，所有行業的工作致命人數有118人，較去年同期的76人，升幅達五成半。致命個案的意外類型以猝死最多，有54宗，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，不少猝死個案經解剖，歸納為個人健康或疾病問題，但她期望可以進一步研究誘發這些問題是否與工作有關，例如是否工作時間過長、工作量太大或過熱等，再決定是否需要補償。

建造業投放資源提供身體檢查 其他行業不普及

蕭倩文在港台節目《千禧年代》說，建造業越來越多會投放資源，向僱員提供身體檢查，但在其他行業不太普及，她期望其他行業亦可以普及，並考慮與當局的地區康健中心合作，為僱員提供身體檢查。

adblk5

蕭倩文又說，不少國家或地區有就「過勞死」立法，尤其某些工種可能工時較長，有機會誘發僱員的健康問題，但本港未有就這方面立法。她說，有些猝死個案， 家屬需要取得死者的身體評估報告，證實是與工作有關，家屬才有機會追討。她希望當局研究就「過勞死」立法。

香港執業安全師學會會長李光昇在同一節目說，根據學會的統計，今年工作致命人數與去年比較，數字不是相差太遠，不過，大埔宏福苑大火令整體人數有增加。他又說，猝死個案有所增加，形容是敲響了警鐘，認為有需要進一步研究猝死個案增加背後的原因。

原文刊登於 香港電台

