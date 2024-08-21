巴黎奧運港隊巡遊｜巴士往各區接受市民祝賀 江旻憓何詩蓓出席未見張家朗(不斷更新)

巴黎奧運中國香港代表團取得兩金兩銅歷史佳績，特區政府與港協暨奧委會今日(21日)上午安排代表團成員參與巴士巡遊，讓市民一睹他們的風采。即使早上一度下起滂沱大雨，活動仍繼續進行。奪得女子重劍個人賽金牌的江旻憓、100米及200米自由式銅牌的何詩蓓有份出席，至於衞冕男子花劍金牌的張家朗未有現身。巴士經過大圍、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、灣仔、金鐘、中環等區，眾運動員不時向地舖職員、市民揮手互動，亦有不少市民歡呼拍手致意及拿起手機拍攝。

▼▼巴士抵尖沙咀▼▼

▼▼體育學院出發▼▼

參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員乘坐兩輛掛著寫上「健兒凱旋歸港、我們深以為傲」橫額的開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。特首李家超將於中午在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員的成就和努力，特區政府和港協暨奧委會，之後亦會為運動員舉行返港歡迎儀式。

奪得女子重劍個人賽金牌的江旻憓、100米及200米自由式銅牌的何詩蓓有份出席，二人及其他健兒坐上層向市民揮手，江旻憓期間報以飛吻回禮。至於衞冕男子花劍金牌的張家朗未有現身，早前有報道指他因身在外地未能參加巡遊。其餘港隊代表還包括游泳的歐鎧淳和張心悅、單車李思穎及劉允祐、柔道的王嘉莉、帆船代表貝俊龍及乒乓混雙組合黃鎮廷與杜凱琹、跆拳道的盧蔚豐等。

巿民冒雨一睹運動員風采

在體院外，有巿民一早冒雨等候運動員現身。及後巴士於約10時半抵達大圍站外，現場大批市民在場致意，現場有警方維持秩序。及後巴士前往尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭，經過油尖旺、灣仔、金鐘、中環等區，眾運動員不時向地舖職員、市民揮手互動，亦有不少市民歡呼拍手致意及拿起手機拍攝，有人大叫江旻憓及何詩蓓的名字。

有學生由華富邨到大圍預備一睹運動員風采，表示最想見到江旻憓，很替她奪得金牌而開心，又說自己早前有捱夜看另一名劍擊代表張家朗奪金，感謝他們為港爭光。亦有巿民表示，見到單車運動員李思穎賽後自責很痛心，想告訴對方香港人會繼續支持她，亦是到來向香港運動員表達敬意。