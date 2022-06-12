巴黎奧運｜信和奧海城辦霹靂舞選拔賽 首站4組冠軍誕生

2024巴黎奧運新增項目的霹靂舞，信和集團奧海城聯同香港體育舞蹈總會霹靂舞分部舉辦2022香港霹靂舞代表隊選拔賽，為港隊預備隊物識成員。選拔賽共設兩站選拔賽及一站公開大獎賽，今日舉行第一站，六組共84名參賽者激舞對戰後，經過由香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席及五位資深霹靂舞舞者組成的評審委員會嚴格評選後，4個組別冠軍順利誕生。

資深霹靂舞者：參賽者發揮高水平表現

香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席Bboy FishBall及五位資深霹靂舞舞者Bboy Just Roc, Bboy Bigki, Bboy Drunk, Bboy Four eye與Bboy Off組成的評審委員會，選出Bboy 13歲或以下、Bboy 14-17歲、Bgirl 13歲或以下及Bgirl 14-17歲四個組別的冠軍，分別為Bboy Otto(袁崇熙)、Bgirl Kobi(鄧芷悠)、Bboy 小黑(秦朗然)及Bgirl Kathy(張曉慈)。擔任評審委員之一的香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席兼評審，資深霹靂舞舞者B-Boy Fishball對第一站選拔賽參賽者的投入程度以及表演表示欣賞及超出預期，指參賽者都能夠發揮出高水平的表現，令到第一站選拔賽生色不少。他說霹靂舞能夠成為2024年巴黎奧運新增項目，其實對整個界別都非常鼓舞，一向被大眾認為是小眾運動的霹靂舞今次藉著奧運有機會登上國際舞台，信和集團及奧海城全力支持霹靂舞運動，贊助霹靂舞的選拔賽，展示香港霹靂舞運動員實力，並讓更多市民大眾能近距離接觸並關注本地霹靂舞發展，得到香港人的大力支持。