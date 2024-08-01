巴黎奧運．香港代表｜江旻憓凱旋返港大展微笑　籲勿以成績衡量運動員

巴黎奧運香港代表團部分成員今早返港。港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港隊奪得女子重劍金牌，亦是香港隊史上第三面金牌，這位金牌得主凱旋歸來，早上約6時半步出入境大堂，她捧著花展現笑容。

江旻憓接受傳媒訪問時被問到今次參與巴黎奧運，與上屆參與東京奧運感受有甚麼不同，她笑言：「上屆輸咗要面壁思過21日，用好多時沉澱和搵返繼續訓練嘅動力」，今日回到香港，見到好多人在機場接她，她覺得好感動。江旻憓被問到回港後有甚麼想做，她說會先探望好久不見的父親，有記者門到現年30歲的江旻憓，日後有甚麼計劃時，她表示，希望短期內能接觸更多小朋友，一同分享金牌喜悅。