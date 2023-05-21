市建局九龍城推「小區復修」 兩月促成「三無大廈」組法團

市建局選定九龍城南角道至打鼓嶺道一帶、約40幢沒有迫切重建需要的樓宇，展開為期三年的「小區復修」先導計劃，透過加大力度，向合資格業主提供財政資助和技術支援，鼓勵和協助業主適時維修及保養樓宇。

市建局行政總監韋志成在網誌表示，局方透過四項針對性措施，為「小區復修」範圍內的業主度身訂造復修方案，包括促進「三無大廈」組織業主立案法團，並試行「聯廈聯管」嶄新管理模式；針對樓宇外牆及天面維修增設專項資助，推動業主籌組維修工程；透過提供「鼓勵性利息」增加業主設立維修基金的誘因，以及為年長而欠缺經濟能力的自住單位業主，提供維修物料和安排義工修葺其單位的室內部分，改善樓宇狀況。

已助 兩幢大廈設法團

「小區復修」計劃於去年10月推出後，已協助計劃範圍內、兩幢約40年樓齡的「三無大廈」業主成功組織業主立案法團。

其中一幢為九龍城龍崗道的龍威大廈，屬單幢式樓宇，樓高6層、只有22伙，樓齡已接近40年。大廈約在10年前收到政府強制驗樓命令，前年更接獲消防命令，有逼切需要為大廈「驗身」和籌組維修工程。大廈於短短兩個月內註冊成立法團，並就大廈的公用地方維修工程、消防和排水系統，以及新一輪「樓宇更新大行動2.0」資助計劃，向市建局提交申請。

另一宗成功個案，屬樓高5層、只有14伙的單幢大廈，樓齡已有45年。大廈業主早前已一致通過向市建局申請「公用地方維修資助」和「消防安全改善工程資助計劃」，以提升樓宇的公用地方的安全水平和宜居度。而大廈已獲發原則性批准通知書，正聘請工程顧問。

將助4 舊樓安裝「遠程管理系統」

韋志成指，市建局於未來數月將為小區內4幢單幢式舊樓，免費安裝「遠程管理系統」，包括閉路電視、大閘門鎖遠程開關等設備，為日後實行「聯廈聯管」的工作做好準備。