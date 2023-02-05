市建局收回觀塘發展項目 將研究加入住宅元素

觀塘市中心第四及第五區項目地標建築的概念，在建成後能與對岸的港島東中心形成東面的「維港門廊」，與中環國金中心及西九龍環球貿易廣場組成的西面門廊遙相呼應。

市建局去年11月就觀塘市中心第四及第五發展區項目招標，惟上月截標時只收到一份標書，最終決定收回項目。市建局行政總監韋志成指，會研究加入住宅元素，以應對市場變化。

韋志成在網誌中表示，項目涉及超過收購400個私人單位業權及處理100多間違規構築物的龐大開支，若在市況低迷下貿然批出土地，項目將出現財務虧蝕，繼而影響市建局業務發展。

他又提到，受到樓市下調的影響，市建局的前期收入大幅減少，早前在土瓜灣和西營盤推出的另外兩個項目，亦因為發展商為應對樓市下行、利息成本增加，以及建築成本上漲等因素調低入標價，以致市建局所收到的地價收入較預期減少超過兩成。

料4個項目總虧蝕達數十億

他指，市建局在未來幾年仍有四個在九龍城和旺角區正進行收購的重建項目將推出招標，預料有關的回標地價仍會一定程度受壓。惟所涉總收購支出超過160億元，初步估算總虧蝕，將高達數十億元，嚴重影響市建局未來數年的財務和重建步伐。

韋志成明言，市建局需要重新檢視未來5年 （2023/24 年度至2027/28年度） 的業務綱領，審慎考慮規劃中的項目與現金流狀況的配合，尤其是規模較大、需要撥備較多流動資金進行收購補償的重建項目，以及相關項目的開展時間，包括是否需要分階段或延遲開展。