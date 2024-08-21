廉署拘上市公司主席及執董 涉偽造1.1億帳目

廉署與證監會及澳門司警在本月19日及20日採取代號「分界線」的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目總值約1.2億港元。廉署與證監會聯合搜查了6個地點。廉署亦拘捕了7名人士，包括該上市公司主席及一名執行董事。被捕人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。

被捕人挪用公款逾900萬港元 廉署指，經調查發現，該公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應收款項下調逾1.13億澳門元(約1.1億港元)。另外，相關人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過900萬港元。上述行為亦涉嫌觸犯《證券及期貨條例》下關於披露虛假或具誤導性資料的罪行或失當行為及關於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為。



廉署續指，由於案件涉及跨境罪行，澳門司警亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的欺詐罪行，並於日前首次與廉署同步展開執法行動，在澳門搜查相關地點及會見有關人士。

副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春表示，是次聯合行動充分展現兩地執法機構的緊密合作和決心，致力打擊任何跨境貪污或其他罪行，確保廉潔公平的營商環境及金融市場有效運作。廉署會繼續與證監會及其他執法機構攜手遏止任何貪污或非法行為，務必將本地或跨境犯罪者繩之於法。



證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，證監會對破壞市場秩序及上市公司管理層之不當行為絕不姑息。是次聯合行動彰顯兩地執法機構對打擊涉及上市公司的跨境違法行為的決心。本會將繼續與廉署、其他本地及境外執法機構通力合作，以維護市場穩健及保障投資者權益。