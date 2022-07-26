廉署起訴物業代理涉收賄4.1萬  助夾公仔店疫下洽減租

廉政公署今日落案起訴一名物業代理，控告她涉嫌向一名夾公仔店租戶索取及收受賄款共41,000元，替對方在2019冠狀病毒病疫情下與業主洽商減租及續租。



被告鍾繡文(56歲)，為伯樂聯行前物業代理，被控共6項罪名，即3項代理人接受收益及1項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及2項煽惑他人提供虛假資料，違反普通法及《盜竊罪條例》第19(1)(b)條。另一被告為鍾繡文男友伍志鴻(56歲)，亦被控一項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19(1)(a)條。兩人已獲廉署准予保釋，以待本周四(28日)在九龍城裁判法院答辯。



案發在2020年7月至10月，鍾繡文案發時任職伯樂聯行物業代理。該公司的物業代理除了促成物業交易外，亦負責為客戶提供交易後續服務，包括協助客戶洽商調整租金或續訂租約。伯樂聯行一般不會向客戶收取交易後續服務費用。鍾繡文是一宗租賃交易的經手代理，一名租戶以月租14萬元租用旺角一間店鋪以經營夾公仔店，租約由2019年12月起為期一年。該租戶自2020年初起，因疫情肆虐而要求鍾繡文協助，與業主洽商減租。

虛假裝修收據掩飾收賄

4項賄賂控罪指，鍾繡文涉嫌無合法權限或合理辯解，向該租戶收受3筆共21,000元的賄款及索取另外一筆20,000元的賄款，作為協助該租戶與業主洽商調減每月租金及續訂租約的誘因或報酬。另外2項控罪指，鍾繡文涉嫌非法煽惑該租戶，不誠實地向其核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用5張看來由一間裝修承辦商發出的收據，而收據顯示有關承辦商向該租戶提供服務而收費。餘下1項控罪指，伍志鴻涉嫌捏改上述其中3張為會計用途而製備的虛假收據。涉案虛假收據被指用以掩飾支付予鍾繡文的賄款。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。伯樂聯行在廉署調查案件期間提供全面協助。