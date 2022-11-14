廿歲少女患罕見惡性腦瘤 病房辦婚禮成7日夫婦

正值大好年華的兩名廿歲少女，3年前相繼確診罕見的惡性腦腫瘤膠質母細胞瘤，生命最多只能維持一年。主診醫生及後靈機一觸，與醫務社工安排兩組病人和家屬認識，成功讓她們以同路人身份互相支持，以及完成兩女最後心願。其中，少女Ivy的男朋友更不惜一切，要與她結成夫婦，最終兩人在廣華醫院成功舉辦簡單而意義重大的婚禮。

人生本來沒有交集的大學生Ivy和Ceci，在青春洋溢的20歲階段，腦幹突然長出一顆約3厘米、平均約十萬人只有一人患上的膠質母細胞瘤，而存活率僅約2%。她們在2019年經過一系列化療和電療後，病況一度好轉、腫瘤縮小，更可行動自如與家人外遊。可是好景不常，兩人腫瘤翌年突然復發，最後更半邊身麻痹、要坐輪椅等。

醫生牽兩家庭盼互相扶持

兩人的主診醫生、廣華醫院神經外科專科副顧問醫生胡日明指，過去7年全港僅約30宗病例，以目前醫學技術無法治愈該病症，坦言當時看見兩女的家人陷入情緒漩渦、感無助，他思考如何幫助包括減輕家屬情緒壓力，並突然想到既然要兩個家庭獨自承受，倒不如讓他們互相扶持。他遂在該院助理社會工作主任，即醫務社工的蔡珊珊協助下撮合雙方，「冇嘢緊要過同路人經歷過嘅事情。」

Ivy母親傅女士和Ceci母親曾女士形容，大家儼如一家人般互相分享資訊和心情，直言雙方互相幫助好重要，「一個人行就好艱難。」不時感激胡日明和蔡珊珊等。傅女士提到，Ivy的男友當時也僅23歲，當他提出二人婚事時，她亦反對，但最終被男方跪下的請求打動，「我自己(最初)係唔願意，覺得害咗個男仔。」她指，兩人的婚禮在醫院一間加護病房舉行，由胡日明兼任婚禮統籌，當時已惡化至四肢癱瘓的Ivy，雖只能眨眼和用口型表達「我願意」，但形容兩人攜手走過的7日婚姻是「圓滿、短暫，但幸福」。

曾女士則坦言，起初並沒有如實向女兒交代實情，每日只是著她不要去想結果如何，「瞓醒就賺多一日啦，等佢用正面心態舒服啲。」女兒離世前最後一段時間，更如常為一名小朋友補習，以及把握時間學彈琴。