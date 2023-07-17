引史丹福就業課程「設計人生」 科大助學生職涯規劃

畢業等於失業？大學生對如何規劃前路或感擔心。香港科技大學就業中心為支援學生更清楚制定職業規劃，順利投入職場，除提供一對一輔導，定期舉辦職業講座外，本學期起引入史丹福就業課程「設計人生」，完成課程後，學生會獲一定學分，加強參與動力。學校在學生4年在學生涯中，提供不同實習或就業機會，讓學生更早了解心儀工作實況。校方表示，七成以上學生畢業後就業，相信學生參與職涯規劃有一定幫助。

科大在本學期引入史丹福「設計人生」學分課程，是香港首間引入課程的院校。課程主題包括成長思維培養、增強迎難而上的能力和探索人生，以工程設計思維設計產品，學生可從設計過程中嘗試多種可能性並進行思維訓練，經訓練後更容易尋找自己要甚麼、想成為甚麼樣的人，從小組互動中互相探索未來的可能性。

就業中心亦會定期舉辦講座、線上下一對一輔導、生涯發展計劃，指導學生作規劃，為學生提供適合幫助，為彌補疫情期間「線上辦公新常態」下的人際溝通不足，科大就業中心為同學加開額外三成的小組個性化學習項目，包括履歷優化以及兩文三語的面試技巧輔導。

科大土木工程學女畢業生彭影彤稱，自己成績不算標青，在科大學習期間善用資源學習與實踐，學習從履歷下手，放大自身擁豐富實習及工作經驗的優點，指「好彩有就業中心指導點寫履歷」，去年初未畢業已獲7間公司取錄，她亦圓了童年心願，在以男性佔多數的建築行業擔任助理工程師。

科大每年會舉辦2次大型招聘會，超過500個企業參與，學生藉此尋找心儀工作；另外就業中心設有網上工作公報板(Job board)，學生可隨時隨獲取最新招聘資訊。科大電子工程學畢業生許智滔，亦是在讀期間透過中心成功參與政府資助的創科實習計劃，長達半年的STEM課程累積經驗，去年初已獲得四家公司的聘書。

科大優化入學獎學金計劃

另外，科大優化入學獎學金計劃，透過大學聯招(JUPAS)入讀的新生有更多機會獲領獎學金，例如：只需在文憑試中取得「一粒星(其中一科的總成績是 5*）」，便可獲頒港幣5,000元獎學金。透過JUPAS入讀並符合條件的新生，連同全額學費獎學金最多每年可獲接近港幣 10萬元。獎助學金辦事處經理馮敏珊表示，未來不排除繼續彈性加碼，以吸引更多學生入讀科大。