強制檢測｜25地點納入公告　元朗有商場店舖同樣上榜 (附名單)

元朗廣場地下至4樓的商鋪及樓上住宅，均被納入強制檢測公告。(資料圖片)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月6日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月24日至4月6日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月7日至4月8日期間接受檢測。

柴灣小西灣邨瑞盛樓

慈雲山慈正邨正安樓

天水圍天晴邨晴碧樓

牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

屯門富泰邨愛泰樓

大圍新翠邨新芳樓

新蒲崗采頤花園8座

石硤尾白田邨麗田樓

元朗青山公路-元朗段249-251號元朗廣場 (包括位於元朗廣場地下至4樓的商鋪及樓上住宅)

屯門悅湖山莊12座

屯門山景邨景樂樓

沙田水泉澳邨映泉樓

馬鞍山錦豐苑錦萱閣

葵涌葵芳邨葵正樓

油塘油麗邨秀麗樓

黃大仙竹園南邨貴園樓

鑽石山鳳德邨斑鳳樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

上水旭埔苑唐湖閣

粉嶺祥華邨祥順樓

馬鞍山利安邨利盛樓

葵涌葵涌邨曉葵樓

香港仔石排灣邨碧朗樓

長沙灣幸福邨福日樓

深水埗海達邨海華樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。