強制檢測｜25地點納入公告　元朗有商場店舖同樣上榜 (附名單)

第五波疫情持續，食物及衞生局今日(4月6日)發出強制檢測公告，把25個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於3月24日至4月6日期間，身處指明地點逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在4月7日至4月8日期間接受檢測。
- 柴灣小西灣邨瑞盛樓
- 慈雲山慈正邨正安樓
- 天水圍天晴邨晴碧樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
- 屯門富泰邨愛泰樓
- 大圍新翠邨新芳樓
- 新蒲崗采頤花園8座
- 石硤尾白田邨麗田樓
- 元朗青山公路-元朗段249-251號元朗廣場 (包括位於元朗廣場地下至4樓的商鋪及樓上住宅)
- 屯門悅湖山莊12座
- 屯門山景邨景樂樓
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
- 葵涌葵芳邨葵正樓
- 油塘油麗邨秀麗樓
- 黃大仙竹園南邨貴園樓
- 鑽石山鳳德邨斑鳳樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
- 上水旭埔苑唐湖閣
- 粉嶺祥華邨祥順樓
- 馬鞍山利安邨利盛樓
- 葵涌葵涌邨曉葵樓
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 長沙灣幸福邨福日樓
- 深水埗海達邨海華樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年1月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。