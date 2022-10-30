熱門搜尋:
C觀點 美麗戰場 PARK YOHO Bologna 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
本地
2022-10-30 18:32:53

強制檢測｜51住宅上榜　涉嘉湖山莊、廣明苑、漁灣邨 (附名單)

分享：
廣明苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

廣明苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(10月30日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月31日或11月1日接受檢測。

曾於10月24日至10月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 東涌滿東邨滿順樓
  • 屯門良景邨良賢樓
  • 將軍澳翠林邨輝林樓
  • 大埔廣福邨廣智樓
  • 沙田碩門邨健碩樓
  • 上水天平邨天喜樓
  • 天水圍天祐苑祐寧閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
  • 將軍澳廣明苑廣隆閣
  • 柴灣漁灣邨漁進樓
  • 天水圍天澤邨澤星樓
  • 屯門友愛邨愛廉樓
  • 屯門三聖邨豐漁樓
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky2座
  • 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
  • 大角咀港灣豪庭4座
  • 紅磡紅磡邨紅昕樓
  • 將軍澳頌明苑賢明閣
  • 天水圍天盛苑盛亨閣
  • 馬鞍山頌安邨頌和樓
  • 馬鞍山天宇海6B座
  • 馬鞍山嘉華星濤灣1座
  • 鴨脷洲海怡半島怡韻閣
  • 土瓜灣木廠街12-34號錦堂樓
  • 牛池灣嘉峰臺3座
  • 荃灣荃景花園11座
  • 青衣青泰苑鴻泰閣
  • 藍田康逸苑康麗閣
  • 西營盤德輔道西155-161號德東樓
  • 屯門兆康苑兆泰閣
  • 大埔新興花園康仁閣
  • 沙田新城市廣場紫藤閣
  • 葵涌葵賢苑葵謙閣
  • 北角健威花園D座
  • 北角威非路道15-19號萬順樓
  • 觀塘寶珮苑寶瑤閣
  • 沙田河畔花園A座
  • 荃灣福來邨永樂樓
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居4座
  • 柴灣杏花邨43座
  • 青衣盈翠半島5座
  • 北角百福花園鴻福閣
  • 馬鞍山富安花園2座
  • 長沙灣李鄭屋邨忠孝樓
  • 大埔翠和里5號麗和閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑9座
  • 鴨脷洲漁安苑珊安閣
  • 荃灣翠豐臺1座
  • 柴灣藍灣半島6座
  • 馬灣珀麗灣13座

當局表示，2022年7月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受