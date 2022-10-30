強制檢測｜51住宅上榜　涉嘉湖山莊、廣明苑、漁灣邨 (附名單)

政府今日(10月30日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月31日或11月1日接受檢測。

曾於10月24日至10月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

粉嶺雍盛苑雍華閣

東涌滿東邨滿順樓

屯門良景邨良賢樓

將軍澳翠林邨輝林樓

大埔廣福邨廣智樓

沙田碩門邨健碩樓

上水天平邨天喜樓

天水圍天祐苑祐寧閣

秀茂坪曉麗苑曉暉閣

將軍澳廣明苑廣隆閣

柴灣漁灣邨漁進樓

天水圍天澤邨澤星樓

屯門友愛邨愛廉樓

屯門三聖邨豐漁樓

將軍澳日出康城Sea To Sky2座

鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

大角咀港灣豪庭4座

紅磡紅磡邨紅昕樓

將軍澳頌明苑賢明閣

天水圍天盛苑盛亨閣

馬鞍山頌安邨頌和樓

馬鞍山天宇海6B座

馬鞍山嘉華星濤灣1座

鴨脷洲海怡半島怡韻閣

土瓜灣木廠街12-34號錦堂樓

牛池灣嘉峰臺3座

荃灣荃景花園11座

青衣青泰苑鴻泰閣

藍田康逸苑康麗閣

西營盤德輔道西155-161號德東樓

屯門兆康苑兆泰閣

大埔新興花園康仁閣

沙田新城市廣場紫藤閣

葵涌葵賢苑葵謙閣

北角健威花園D座

北角威非路道15-19號萬順樓

觀塘寶珮苑寶瑤閣

沙田河畔花園A座

荃灣福來邨永樂樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居4座

柴灣杏花邨43座

青衣盈翠半島5座

北角百福花園鴻福閣

馬鞍山富安花園2座

長沙灣李鄭屋邨忠孝樓

大埔翠和里5號麗和閣

馬鞍山聽濤雅苑9座

鴨脷洲漁安苑珊安閣

荃灣翠豐臺1座

柴灣藍灣半島6座

馬灣珀麗灣13座

當局表示，2022年7月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。