強制檢測｜51住宅上榜　涉嘉湖山莊、廣明苑、漁灣邨 (附名單)

政府今日(10月30日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月31日或11月1日接受檢測。
曾於10月24日至10月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 東涌滿東邨滿順樓
- 屯門良景邨良賢樓
- 將軍澳翠林邨輝林樓
- 大埔廣福邨廣智樓
- 沙田碩門邨健碩樓
- 上水天平邨天喜樓
- 天水圍天祐苑祐寧閣
- 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
- 將軍澳廣明苑廣隆閣
- 柴灣漁灣邨漁進樓
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 屯門友愛邨愛廉樓
- 屯門三聖邨豐漁樓
- 將軍澳日出康城Sea To Sky2座
- 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣
- 大角咀港灣豪庭4座
- 紅磡紅磡邨紅昕樓
- 將軍澳頌明苑賢明閣
- 天水圍天盛苑盛亨閣
- 馬鞍山頌安邨頌和樓
- 馬鞍山天宇海6B座
- 馬鞍山嘉華星濤灣1座
- 鴨脷洲海怡半島怡韻閣
- 土瓜灣木廠街12-34號錦堂樓
- 牛池灣嘉峰臺3座
- 荃灣荃景花園11座
- 青衣青泰苑鴻泰閣
- 藍田康逸苑康麗閣
- 西營盤德輔道西155-161號德東樓
- 屯門兆康苑兆泰閣
- 大埔新興花園康仁閣
- 沙田新城市廣場紫藤閣
- 葵涌葵賢苑葵謙閣
- 北角健威花園D座
- 北角威非路道15-19號萬順樓
- 觀塘寶珮苑寶瑤閣
- 沙田河畔花園A座
- 荃灣福來邨永樂樓
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居4座
- 柴灣杏花邨43座
- 青衣盈翠半島5座
- 北角百福花園鴻福閣
- 馬鞍山富安花園2座
- 長沙灣李鄭屋邨忠孝樓
- 大埔翠和里5號麗和閣
- 馬鞍山聽濤雅苑9座
- 鴨脷洲漁安苑珊安閣
- 荃灣翠豐臺1座
- 柴灣藍灣半島6座
- 馬灣珀麗灣13座
當局表示，2022年7月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。